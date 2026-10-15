  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde Suudi Arabistan, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye... LPG ithalatı 182 tona çıktı: En çok hangi ülkeye yapıldı? Les Echos: Türkiye temkinli bir hazırlık yapıyor ancak operasyona katılmayacak Kadınları peşinden sürüklüyor: Ne kolajen tozu ne krem! Cildi pürüzsüz yapıp gençleştiren pes dedirten 5 doğal besin Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular İstanbul'da sel, tarihi Sadabad Camiisi'nin Mihrap ve minberini sular altında bıraktı: Kapısı yağışa dayanamadı Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...

Fenerbahçe milli ara sonrasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Galibiyete rağmen takımdaki bazı isimlerin fiziksel görüntüsü, tartışma konusu olmuştu.

#1
Foto - Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...

6-0'lık Aston Villa yenilgisi sonrasında ise tartışmalar alevlendi.

#2
Foto - Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...

Fenerbahçe milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle girdi. Sonrasında uzun bir boşluk vardı. Milli takımlara çağrılanlar kamplara katıldı. Kalanlar ise çalışmalarına tesislerde devam etti. Sarı-Lacivertliler, sahalara 3-0'lık Çaykur Rizespor zaferiyle döndü.

#3
Foto - Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...

Ancak galibiyete rağmen takımın fiziksel durumu ve sergilenen performans ciddi şekilde tartışılmıştı. Fotospor'a göre; Temsilcimizin, Aston Villa önünde yaşadığı 6-0'lık skor ise eski konuları tekrar gündeme getirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın milli arada futbolcuları nasıl çalıştırdığı merak ediliyor.

#4
Foto - Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...

Özellikle Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi'nin İngiltere'deki fiziksel kapasitesi ilgi çekiciydi! Greenwood 69. dakikada kenara alındı. Guendouzi ise 90 dakika sahada kaldı. 8-0'lık Eyüp galibiyetiyle yükselen moraller yerini büyük tartışmalara bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
Gündem

Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks v..
Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!
Gündem

Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la temsil edildiği Azerbaycan’da düzenlenen CICA zirvesinde yaşananlar, Türk devletlerinin İsrail’i..
Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!
Gündem

Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, bir..
Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! "Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar"
Gündem

Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! “Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar”

Yaptığı yayınlar ve kamuoyunda tartışma konusu olan haberleriyle sık sık tepki çeken Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından Muharrem İnce’ni..
Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Gündem

Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!

İstanbul’u vuran fırtına ve sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların 1 günlüğüne tatil edildiği trafik durma ..
Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek
Dünya

Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar hakkında başlatılan incelemelerle vatandaşlığının hükümsüz kılınm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23