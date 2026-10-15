Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...
Fenerbahçe milli ara sonrasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Galibiyete rağmen takımdaki bazı isimlerin fiziksel görüntüsü, tartışma konusu olmuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe milli ara sonrasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Galibiyete rağmen takımdaki bazı isimlerin fiziksel görüntüsü, tartışma konusu olmuştu.
6-0'lık Aston Villa yenilgisi sonrasında ise tartışmalar alevlendi.
Fenerbahçe milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle girdi. Sonrasında uzun bir boşluk vardı. Milli takımlara çağrılanlar kamplara katıldı. Kalanlar ise çalışmalarına tesislerde devam etti. Sarı-Lacivertliler, sahalara 3-0'lık Çaykur Rizespor zaferiyle döndü.
Ancak galibiyete rağmen takımın fiziksel durumu ve sergilenen performans ciddi şekilde tartışılmıştı. Fotospor'a göre; Temsilcimizin, Aston Villa önünde yaşadığı 6-0'lık skor ise eski konuları tekrar gündeme getirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın milli arada futbolcuları nasıl çalıştırdığı merak ediliyor.
Özellikle Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi'nin İngiltere'deki fiziksel kapasitesi ilgi çekiciydi! Greenwood 69. dakikada kenara alındı. Guendouzi ise 90 dakika sahada kaldı. 8-0'lık Eyüp galibiyetiyle yükselen moraller yerini büyük tartışmalara bıraktı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23