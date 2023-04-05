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Dünya
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Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

2023-04-05 17:41:31
Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Buriganga'nın kıyısında yaşayanlar erozyona karşı kesin çözüm bekliyor.

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Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Dünyanın en kirli nehirleri arasında bulunan Bangladeş’teki Buriganga Nehri, bölgedeki genel iklim koşullarının değişmesinden dolayı etrafındaki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

#2
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Daha önce meydana gelen iki büyük taşkın dolayısıyla onlarca Bangladeşli, oturdukları alanları terk edip daha güvenli noktalara göç etmişti.

#3
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Bölgede kalan ve balıkçılıkla geçinen aileler, yeni bir taşkın ihtimaline karşı merkezi hükümetten tedbir almasını istiyor.

#4
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Buriganga’nın gücüne karşı koymanın tek yolunun beton bloklu güçlü setler olduğunu ifade eden kasaba sakinleri, son baskında büyük bir ilkokul, beton bir cami ve 200'den fazla evin su altında kaldığını söyledi.

#5
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Bölgede yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan insanlar, nehrin aşırı kirlenme ve tuzlanması ile erozyon nedeniyle artık balıkçılık yapamadıklarını ileri sürüyor.

#6
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

Bu sorunu kendi başlarına çözmelerinin imkansız olduğunu söyleyen Patharghata Birlik Konseyi eski başkanı M. Matur Rahaman, hükümetin uzun vadeli çözüm için kolları sıvaması gerektiğini belirtti.

#7
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

#8
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

#9
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

#10
Foto - Dünyanın en kirli nehrinde yaşam

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