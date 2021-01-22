Dünya Trabzon'daki bu köpeği konuşuyor!

Cemal Şentürk’ün kızı Aynur Egeli de köpekleri Boncuk’un babalarına düşkün olduğunu belirterek "Babam üzgün olsa o da babama bakıyor, bir iki gün görmese babam yanına geldiği zaman ‘Beni bıraktın’ dercesine ağlıyor." şeklinde konuştu. Egeli sözlerinin devamında "Onun yaptığı hareketi o an görmek çok başka bir şey. Hayvanları herkes sevsin, kimse hayvanlara eziyet etmesin. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Bekleyen köpekleri duyuyorduk. Allah korusun bir şey olsa babamı asla bırakmaz. 5 gün boyunca hastanenin kapısında babamı bekledi. O da babamın bir kızı ve Hachiko’su” ifadelerini kullandı. Mahalle esnafından Temel Altuntaş ise, “Boncuk’u çok seviyorum. Dikkat ediyorum, dükkanı bazen erken açtığım zaman Cemal Amca erken saatlerde pazara gittiğinde Boncuk’u burada bırakıyor." dedi. Altuntaş, Boncuk ve sahibinin ilişkisini "Cemal Amcayı göremediğinde Boncuk onu dışarıda arıyor. Çay ocağına yanımıza geliyor, burada göremeyince başka yerlerde arıyor. Cemal Amcanın aşağı mahallede gittiği çay ocaklarında arıyor. Cemal Amcayı bulana kadar dolaşıyor” sözleriyle anlattı.