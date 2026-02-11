  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Irak'ın Basra Milletvekili Ala el-Haydari, Alrasheed TV'de Türkiye ve Dışişleri Bakanı Fidan'ı skandal bir şekilde hedef alarak tehdit etti.

1
#1
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK ve Sincar’a ilişkin sözlerinin ardından Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı Bakanlığa çağırdı.

#2
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sincar ve diğer Irak bölgeleriyle ilgili dosya tamamen ulusal bir meseledir ve öncelikler ve ulusal mekanizmalar doğrultusunda ele alınıyor. Herhangi bir dış tarafın çözümler dayatmasını, bu dosyayı siyasi veya askeri amaçlarla kullanmasını reddediyoruz." denildi.

#3
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Irak tarafı, söz konusu konunun iç mesele kapsamında değerlendirildiğini ve dış müdahaleye kapalı olduğunu bildirdi.

#4
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin, yalnızca Suriye ile sınırlı olmadığını dile getirdi. "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var." diyen Fidan, "İnşallah Irak’ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Fidan, PKK’nın yapılanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Örgütün sivil organlarının Mahmur’da, askeri unsurlarının Sincar’da, komuta unsurlarının ise Kandil’de konuşlandığını söyledi. Kuzey Irak’ta Türk ordusunun bulunduğu noktalara yakın Gare bölgesinde de örgütün varlık gösterdiğini aktaran Fidan, askeri harekat ihtimalini gündeme taşıdı.

#6
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Sincar’ın etrafının İran destekli Haşdi Şabi milisleri tarafından çevrelendiğini kaydeden Fidan, muhtemel bir operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Haşdi Şabi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman, olay iki veya üç gün. Fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon." Fidan ayrıca, Irak hükümetinin kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir durumda olduğunu söyledi. “Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor." dedi.

#7
Foto - 'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Gazeteci Hüseyin Bozan'ın haberine göre Irak'ın Basra Milletvekili Ala el-Haydari yaptığı açıklamada, "Irak'taki çıkarların; 24 milyar dolarlık bir ticari hacim ve Irak'ta faaliyet gösteren 600 Türk şirketi... Ağırlığına saygı duy, yoksa seni biz terbiye ederiz" dedi.

Yorumlar

Yorumlar

UYANIK OLALIM

Abi bunalr abd İTRAİLİN itleri müslüman Araplarda bunlar bizim laikuslar diyor Araplar deyip PUTCU kesime koz vermeyin bu itleri tanımlarken ona göre hareket edelim bunlar gerçekte müslüman Arapları temsil etmiyor

Neron11

ABD milyonlarca vatandaşını katletmiş tek kelime edemiyorsun ama çıkıyor işte böyle arada kağıttan aslanlar, TSK Irak'ta kaç üs kurmuş bunuda uluslararası hukuka göre yapmış, PKK ya abilik yaparak nereye kadar gidebilirsiniz, sen efeligini Türkiye'ye değil topraklarını işgal eden PKK ya yap
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
