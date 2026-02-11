'Dost' bildiğimiz Arap ülkesi belasını arıyor! Türkiye'yi 'sizi terbiye ederiz' diyerek tehdit ettiler

Sincar’ın etrafının İran destekli Haşdi Şabi milisleri tarafından çevrelendiğini kaydeden Fidan, muhtemel bir operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Haşdi Şabi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman, olay iki veya üç gün. Fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon." Fidan ayrıca, Irak hükümetinin kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir durumda olduğunu söyledi. “Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor." dedi.