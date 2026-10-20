Dört ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti: Savaş gemileri ilerliyor, uçaklar havalandı

Türkiye, Yunanistan’ın tatbikat için Iraklion İstasyonu’ndan yayınladığı NAVTEX’e 16 Ekim’de karşılık verdi. Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan 1018/26 numaralı duyuruda, faaliyet bölgesinin Antalya NAVTEX İstasyonu’nun sorumluluk alanında bulunduğu belirtildi. Tatbikata ilişkin güvenlik bilgileri de bu istasyondan yeniden duyuruldu. Ankara’nın bu hamlesi, tatbikatın kendisinden çok denizcilere yapılacak güvenlik duyurusunda hangi istasyonun yetkili olduğuna ilişkin itirazı ortaya koydu. Ancak asıl anlaşmazlık deniz tabanında sürüyor. Türkiye, elektrik kablosunun planlanan güzergâhındaki bazı bölgelerin kendi kıta sahanlığında bulunduğunu vurguluyor. Atina ise araştırmalar için Ankara’nın izninin gerekmediği görüşünde.