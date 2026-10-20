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Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

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Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen çifte vatandaş Klodya Medina, İstanbul'daki bir AVM'de "Ülkemde siyonist istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilmişti. Gerginliğin artması üzerine AVM tahliye edilirken Medina, güvenlik görevlileri eşliğinde çıkarılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" sözleriyle kınayarak Türkiye'ye tepki gösterdi.

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Foto - Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Klodya Medina'ya yönelik protestoların yankıları sürüyor. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin sloganlarla tepki gösterdiği ve Medina'nın güvenlik görevlileri eşliğinde uzaklaştırıldığı olayın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Gazze'de yaptığı katliamlardan utanmayan İsrail'in bakanlığı, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınadı.

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Foto - Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen Klodya Medina, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde protestocuların tepkisiyle karşılaşmıştı.

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Foto - Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla bir araya gelen Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Medina'nın bulunduğu alışveriş merkezinde "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları atmıştı. Göstericiler, Medina'nın alışveriş merkezinden ayrılmasını istemişti.

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Foto - Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

Protestocuların tepkilerini sürdürmesi üzerine alışveriş merkezinde gerginlik yaşanmıştı. Atılan sloganlar ve artan tansiyonun ardından AVM'nin tahliye edildiği bildirilmişti. Protestolar devam ederken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarılmıştı.

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Foto - Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalnızca protestoyu kınamakla kalmadı, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda da bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin Hamas mensuplarına destek verdiğini öne sürerek, İsrail ve Türkiye vatandaşı bir kadının İstanbul'daki alışveriş merkezinde sözlü tacize uğradığını savundu. Bakanlık, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" sözleriyle kınadı.

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Foto - Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama

Öte yandan 7 Ekim Hareketi'nin, Klodya Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiği ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sağlanmasında rol aldığı iddiasıyla 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Yorumlar

ata

esasen kadın erkek, hiç bir israil vatandaşı ülkeye girememeli... onlarda askerlik herkese şart. yani asker olmayan israilli yok... ancak o israil karşıtı sektleri hariç, onlar askerlik yapmazlar, onlar girebilmeli sadece...
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