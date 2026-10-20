Türkiye’deki duyarlı Müslümanlar, AVM’de görünce şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Feleği şaşan azgın siyonist için İsrail’den hadsiz açıklama
İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen çifte vatandaş Klodya Medina, İstanbul'daki bir AVM'de "Ülkemde siyonist istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilmişti. Gerginliğin artması üzerine AVM tahliye edilirken Medina, güvenlik görevlileri eşliğinde çıkarılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" sözleriyle kınayarak Türkiye'ye tepki gösterdi.