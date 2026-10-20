Nuh Tufanı iddiasına arkeologdan dikkat çeken cevap! Van Gölü’nün altında 11 bin yıllık şehir mi var?

Su altında yaklaşık 46 metre uzunluğunda bir geçit, dairesel yapılar ve yedi katlı duvarlar bulunduğuna ilişkin iddialar da gündeme geldi. Ancak bu yapıların boyutları ve işlevlerinin doğrulanabilmesi için sistematik arkeolojik ölçüm ve haritalama yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle görüntüler üzerinden kalıntıların bütün halinde tarih öncesi büyük bir kent olarak tanımlanmasının şu aşamada mümkün olmadığı ifade ediliyor. Van Gölü’nün arkeolojik önemi ise yalnızca bugün görülebilen kalıntılarla sınırlı değil. Göl seviyesinin tarih boyunca büyük ölçüde değişmesi, bugün su altında kalan bazı alanların Paleolitik ve Neolitik dönemlerde kara veya kıyı şeridi olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle bugünkü kıyı çizgisini binlerce yıl öncesine doğrudan uygulamak, geçmiş yerleşimlerin konumunu anlamada yanıltıcı olabiliyor.