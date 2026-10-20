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Meteorolojiden sağanak uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak beklendiğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç kesimlerde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

#1
Foto - Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

#2
Foto - Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

#3
Foto - Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

#4
Foto - Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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