Meteorolojiden sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak beklendiğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç kesimlerde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak beklendiğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç kesimlerde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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