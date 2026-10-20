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Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli Meteorolojiden sağanak uyarısı! Askeri üs balistik füzelerle vuruldu! Çok sayıda ölü var Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler ChatGPT kripto para çaldı! Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan Dört ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti: Savaş gemileri ilerliyor, uçaklar havalandı Düşman radarları şoke oldu! Görünmez hayalet ÇAKIR seyir füzemiz rekor kırdı
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Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

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Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

Türk sinemasında unvan yapan "Ayşecik" karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir kebapçıda görüntülendi. Zirvedeyken oyunculuğu bırakan ve 1.5 yaşından 20 yaşına kadar setlerde büyüdüğünü belirterek sinemayı hiç özlemediğini vurgulayan 72 yaşındaki usta ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar, ünlü oyuncunun doğal yaşlanma sürecini bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

Türk sinemasının altın çağında üstlendiği "Ayşecik" karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Zeynep Değirmencioğlu, kameralardan uzak sürdürdüğü sakin yaşamının ardından yeniden gündeme geldi. Zirvedeyken sinema kariyerini sonlandıran ve uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat tercih eden 72 yaşındaki usta oyuncu, bir kebapçıda objektiflere takıldı.

#2
Foto - Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

Yıllar sonra ortaya çıkan Değirmencioğlu'nun görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Yeşilçam hayranları ve sosyal medya kullanıcıları usta oyuncunun değişimine yoğun ilgi gösterdi. Fotoğrafların altına "Doğal yaşlanmak bu işte", "Ah gençlik nasıl da uçup gidiyor", "Çok yaşlı değil ama zaman hızlı akıyor" şeklinde binlerce duygusal ve nostaljik yorum yapıldı.

#3
Foto - Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

Kariyerinin en parlak döneminde setlere veda ederek kendi kabuğuna çekilen Değirmencioğlu, daha önce sinemayı bırakma kararıyla ilgili yaptığı samimi açıklamalarla hafızalara kazınmıştı.

#4
Foto - Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

Oyunculuk günlerini özleyip özlemediği sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan yirmi yaşıma kadar aralıksız setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta yeni başlayanlar var" ifadeleriyle çocukluğunu ve gençliğini setlerde geçirdiğini vurgulamıştı.

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