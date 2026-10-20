Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

Türk sinemasında unvan yapan "Ayşecik" karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir kebapçıda görüntülendi. Zirvedeyken oyunculuğu bırakan ve 1.5 yaşından 20 yaşına kadar setlerde büyüdüğünü belirterek sinemayı hiç özlemediğini vurgulayan 72 yaşındaki usta ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar, ünlü oyuncunun doğal yaşlanma sürecini bir kez daha gözler önüne serdi.