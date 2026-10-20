Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

Konkordato başvurusu yalnızca Arslan Alüminyum AŞ ile sınırlı değildi. Mahkeme kayıtlarına göre aynı dosyada Arslan Alüminyum Holding AŞ ve Arslan Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ de yer aldı. Ayrıca şirketin kurucusu Mehmet Arslan ile Kadir Cenk Arslan, Pelin Arslan ve Pınar Arslan da konkordato talep eden gerçek kişiler arasında bulunuyordu. Arslan Alüminyum'un feragat açıklamasının aynı dosyadaki diğer şirketler ve kişiler bakımından nasıl bir sonuç doğuracağı henüz netleşmedi. PATRONLAR DÜNYASI