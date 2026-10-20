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Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

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Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan ünlü şirket konkordatodan vazgeçerek yoluna devam etme kararı aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Arslan Alüminyum, mali sıkıntılar nedeniyle geçen yıl başvurduğu konkordato sürecinden vazgeçtiğini açıkladı. Bilecik'teki üretim tesislerinden dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapan şirketin kararı, konkordato dosyasında kritik gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldi.

#2
Foto - Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

1970 yılında Mehmet Arslan tarafından 250 metrekarelik bir atölyede temelleri atılan şirket, geçen 56 yılda Türkiye'nin büyük alüminyum üreticilerinden birine dönüştü. Yaklaşık 350 bin metrekarelik tesis alanına ulaşan Arslan Alüminyum, mali sıkıntılar nedeniyle Nisan 2025'te mahkeme koruması talep etmişti.

#3
Foto - Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

Arslan Alüminyum'un büyüklüğü, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasındaki verilerinde de görülüyor. Şirket, 2025 yılında 7 milyar 535 milyon liralık üretimden satış ve 8 milyar 225 milyon liralık net satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde ihracatı 75 milyon 749 bin dolar oldu. Ancak şirketin İSO 500 sıralamasındaki yeri geriledi. 2024 yılında Türkiye'nin 276'ncı büyük sanayi kuruluşu olan Arslan Alüminyum, 2025 yılında 355'inci sıraya düştü. Böylece bir yılda 79 basamak geriledi.

#4
Foto - Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/247 esas numaralı dosya kapsamında şirkete 9 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet vermişti. Daha sonra kesin mühlet aşamasına geçen süreçte mahkeme, 17 Ağustos 2026 tarihli kararıyla konkordato korumasını 4 Eylül'den itibaren iki ay daha uzatma kararı aldı. Mahkemenin bu kararında, bir sonraki duruşmanın 22 Ekim 2026 günü saat 15.10'da yapılacağı belirtildi.

#5
Foto - Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

Konkordato sürecinde ekim ayında önemli bir aşamaya gelindi. 20 Eylül'de yayımlanan konkordato komiserliği ilanıyla, şirketlerin ve gerçek kişi borçluların konkordato tekliflerini görüşmek üzere alacaklılar toplantısı çağrısı yapıldı. İlana göre 16 Ekim Cuma günü saat 10.00-11.30 arasında adi alacaklılarla, 11.30-12.30 arasında ise rehinli alacaklılarla toplantı yapılması öngörüldü. Arslan Alüminyum, toplantı için belirlenen tarihten üç gün sonra konkordato talebinden feragat ettiğini duyurdu. Ancak toplantının gerçekleşip gerçekleşmediği, alacaklıların tekliflere nasıl yaklaştığı ve herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmadığı açıklanmadı.

#6
Foto - Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler

Konkordato başvurusu yalnızca Arslan Alüminyum AŞ ile sınırlı değildi. Mahkeme kayıtlarına göre aynı dosyada Arslan Alüminyum Holding AŞ ve Arslan Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ de yer aldı. Ayrıca şirketin kurucusu Mehmet Arslan ile Kadir Cenk Arslan, Pelin Arslan ve Pınar Arslan da konkordato talep eden gerçek kişiler arasında bulunuyordu. Arslan Alüminyum'un feragat açıklamasının aynı dosyadaki diğer şirketler ve kişiler bakımından nasıl bir sonuç doğuracağı henüz netleşmedi. PATRONLAR DÜNYASI

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