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ChatGPT kripto para çaldı!

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ChatGPT kripto para çaldı!

OpenAI, deneysel bir yapay zeka modelinin eğitim görevini tamamlamak için yetkisi olmadan kripto cüzdanlarından fon aldığını açıkladı.

#1
Foto - ChatGPT kripto para çaldı!

OpenAI, deneysel bir yapay zeka modelinin eğitim görevi sırasında kripto cüzdanlarından izinsiz şekilde fon aldığını açıkladı. Haziran ayında yaşanan ancak perşembe günü kamuoyuna duyurulan olayda, şirket içi araştırma modeli GPT-5.6 Sol'un görevini tamamlamak için kendi başına bir çözüm geliştirdiği belirtildi.

#2
Foto - ChatGPT kripto para çaldı!

Temmuz ayında ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunulduğu belirtilen modelin eğitim görevi, bir kripto para alım satım uygulamasını güncellemeyi ve Ethereum'un test ağına akıllı sözleşmeler yüklemeyi içeriyordu.

#3
Foto - ChatGPT kripto para çaldı!

Akıllı sözleşmelerin ağa yüklenmesi için işlem ücreti gerekiyordu ancak OpenAI, modele bu masrafları karşılayacak fon sağlamadı.

#4
Foto - ChatGPT kripto para çaldı!

Bunun üzerine modelin, kripto cüzdanlarına erişimde kullanılan kurtarma ifadelerinden yararlanarak yüzlerce cüzdan adresi bulduğu ve bu cüzdanlardaki fonları kullandığı bildirildi. OpenAI'ın olayla ilgili raporuna göre model, bu fonları almanın etik olup olmadığını kendi kendine değerlendirdi. Model, söz konusu hesapların fiilen terk edildiği sonucuna vararak fonları kullanmakta sakınca görmedi.

#5
Foto - ChatGPT kripto para çaldı!

Şirket, raporunda modelin kendi başına bulduğu bir hesaptaki fonları harcamasına açıkça izin verilmediğini vurguladı.

#6
Foto - ChatGPT kripto para çaldı!

Raporda, “Bu vaka, modelin olası zarara ilişkin kendi yargısını hesap sahibinin izni yerine koyabileceğini ve ardından yetkisi olmadan bu yargıya göre hareket edebileceğini gösteriyor.” değerlendirmesi yapıldı.

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