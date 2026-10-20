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Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli

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Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli

Azerbaycan Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı, son dönemde başörtüsü yasakları sonrası başlayan tartışmalar üzerine Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

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Foto - Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli

Azerbaycan Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği bozmaya çalışan güçler olduğunu öne sürdü.

#2
Foto - Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli

Rüstemhanlı, “Hedef, hem bölgesel hem de küresel bir güce dönüşmekte olan Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyasıdır” dedi. İki ülke arasındaki ilişkileri hedef alan girişimlerin geçmişte de yaşandığını belirten Rüstemhanlı, sosyal medya üzerinden Azerbaycan yönetimine yönelik hakaretlerde bulunulduğunu söyledi.

#3
Foto - Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli

İran’ı Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı desteklemekle suçlayan Rüstemhanlı, “Başörtüsünü de bahane ederek Azerbaycan’da din adı altında masum görünmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli

Azerbaycan’da din ve inanç hürriyeti konusunda problem bulunmadığını savunan Rüstemhanlı, “Aslında Azerbaycan’da böyle bir sorun yok. Herkes dinini rahatça yaşayabiliyor” iddiasında bulundu.

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