Azerbaycanlı isimden ezber bozan Türkiye çıkışı: Hedef aslında belli
Azerbaycan Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı, son dönemde başörtüsü yasakları sonrası başlayan tartışmalar üzerine Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı, son dönemde başörtüsü yasakları sonrası başlayan tartışmalar üzerine Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Azerbaycan Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği bozmaya çalışan güçler olduğunu öne sürdü.
Rüstemhanlı, “Hedef, hem bölgesel hem de küresel bir güce dönüşmekte olan Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyasıdır” dedi. İki ülke arasındaki ilişkileri hedef alan girişimlerin geçmişte de yaşandığını belirten Rüstemhanlı, sosyal medya üzerinden Azerbaycan yönetimine yönelik hakaretlerde bulunulduğunu söyledi.
İran’ı Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı desteklemekle suçlayan Rüstemhanlı, “Başörtüsünü de bahane ederek Azerbaycan’da din adı altında masum görünmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan’da din ve inanç hürriyeti konusunda problem bulunmadığını savunan Rüstemhanlı, “Aslında Azerbaycan’da böyle bir sorun yok. Herkes dinini rahatça yaşayabiliyor” iddiasında bulundu.
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