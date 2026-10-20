Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standart oluşturmayı amaçlayan yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 26 Ekim'de kullanıma açılması planlanan ve 16 dersi kapsayan sistemde, açık uçlu sorular ön plana çıkacak. Öğretmenler sınav sorularını belirlenen havuzdan seçebilecek, öğrencilerin eksik kaldığı konular ise sonuçlar üzerinden tespit edilebilecek.