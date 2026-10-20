Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Türkiye gazetesindeki habere göre; yeni modelde öğrencilerin yalnızca ezberledikleri bilgileri değil, konuları anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçen açık uçlu sorular kullanılacak. Yeni sistemin ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsaması planlanıyor. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizcenin de aralarında bulunduğu toplam 16 derste uygulanacak modelde, öğretmenlerin kullanabileceği geniş bir soru havuzu oluşturulacak.