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Eğitim
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standart oluşturmayı amaçlayan yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 26 Ekim'de kullanıma açılması planlanan ve 16 dersi kapsayan sistemde, açık uçlu sorular ön plana çıkacak. Öğretmenler sınav sorularını belirlenen havuzdan seçebilecek, öğrencilerin eksik kaldığı konular ise sonuçlar üzerinden tespit edilebilecek.

#1
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde ortak yazılı sınavların hazırlanmasına yönelik yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. 26 Ekim Pazartesi günü erişime açılması öngörülen sistemle, farklı okullarda yapılan sınavlarda ölçme ve değerlendirme açısından ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor.

#2
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Türkiye gazetesindeki habere göre; yeni modelde öğrencilerin yalnızca ezberledikleri bilgileri değil, konuları anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçen açık uçlu sorular kullanılacak. Yeni sistemin ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsaması planlanıyor. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizcenin de aralarında bulunduğu toplam 16 derste uygulanacak modelde, öğretmenlerin kullanabileceği geniş bir soru havuzu oluşturulacak.

#3
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Bakanlığın ilk aşamada sisteme yaklaşık 8 bin soru yüklemeyi planladığı belirtiliyor. Her yeni sınav döneminde havuza 8 bin soru daha eklenerek içeriğin güncel tutulması hedefleniyor. Öğretmenler, işledikleri konulara uygun iki açık uçlu soruyu sisteme kendileri ekleyebilecek. Diğer sorular ise öğretmenin belirlediği zorluk derecesine göre havuzdan otomatik olarak seçilecek. Sistem üzerinden oluşturulan sınav kağıtları ve cevap anahtarları öğretmenlerin kontrolünden geçecek.

#4
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Öğretmenler, uygun bulmadıkları soruları gerekçe göstererek iki kez değiştirebilecek. Böylece sınavların hazırlanmasında otomasyon kullanılırken son onay yetkisi öğretmenlerde olacak.

#5
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Sınavların ardından elde edilen sonuçların e-Okul sistemine aktarılması planlanıyor.

#6
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Karar alındı, okullarda 6 gün sonra yepyeni bir dönem başlıyor

Bu veriler sayesinde öğrencilerin hangi konularda zorlandığı tespit edilebilecek. Öğretmenler de ders planlamalarını öğrencilerin eksiklerine göre yeniden düzenleyebilecek.

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