Dolar için şok eden 70 lira çıkışı: 'Ben rahat konuşuyorum' diyerek duyurdu

Tüzmen, “Yunanistan’da balık yediniz mi? Ucuz değil mi? O balığı sordunuz mu, nereden geliyor? Türkiye’den tamamıyla, Ege’den. Biz ihracat teşviği ile destekliyoruz. Yunanistan da turizm teşviği ile alımı destekliyor. Oluyor sana çok ucuz tatil Yunanistan’da. Gönderilen bütün ürünler, deniz ürünlerinin yüzde 80’i Türkiye’den. Ama adam onu başka türlü sunduğu için biz oraya doğru kaymak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.