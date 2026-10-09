Dolar için şok eden 70 lira çıkışı: 'Ben rahat konuşuyorum' diyerek duyurdu
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, dolar kuruyla ilgili şaşırtan tavsiyelerde bulundu. Tüzmen kurun 70 lira olması gerektiğini savundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, dolar kuruyla ilgili şaşırtan tavsiyelerde bulundu. Tüzmen kurun 70 lira olması gerektiğini savundu.
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ihracat ve ithalatın doğru şekilde yapılabilmesi için “Bugün kur 70 lira olmalı” dedi.
Tüzmen, “Yunanistan’da balık yediniz mi? Ucuz değil mi? O balığı sordunuz mu, nereden geliyor? Türkiye’den tamamıyla, Ege’den. Biz ihracat teşviği ile destekliyoruz. Yunanistan da turizm teşviği ile alımı destekliyor. Oluyor sana çok ucuz tatil Yunanistan’da. Gönderilen bütün ürünler, deniz ürünlerinin yüzde 80’i Türkiye’den. Ama adam onu başka türlü sunduğu için biz oraya doğru kaymak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
Tüzmen, şöyle devam etti: “Tabii kur 50 liralarda falan olmaz. Bugün kur 70 lira olmalı ki düzen yerine otursun. İhracat doğru şekilde, ithalat doğru şekilde yapılabilsin. Bunu pek dillendiremiyorsunuz. Ben rahat konuşuyorum tabii ki. Erken değerlendirdik paramızı. Bu da bir engeldir Türk ihraç ürünleri için.”
Tüzmen, ”Cebinizde 200 TL’leri taşıyamıyorsunuz, değil mi? Şişiyor bayağı yani. Kahyaya bile para verecekken ciddi sıkıntınız var. Adam 200’ü beğenmiyor. Eskiden o 200 TL, benim ilk bakanlığım zamanında 120 dolardı. Türk lirasını ona göre ayarlamamız lazım” şeklinde konuştu.
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