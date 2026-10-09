Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tüm detayları tek tek açıkladı: Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı!

Ama bilimsel freni unutmayalım: Bu gözlemsel araştırma, iyilik yapmanın beyni kesin olarak gençleştirdiğini veya Alzheimer'ı önlediğini kanıtlamıyor. MR'dan hesaplanan beyin yaşı da gerçek bir gençleşme belgesi değil. Bulgular yalnızca güçlü ve anlamlı bir ilişkiyi gösteriyor.