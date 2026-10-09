Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tüm detayları tek tek açıkladı: Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı!
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu beyin sağlığımız ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu beyin sağlığımız ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Sağlıklı yaşlanma konuşulunca genellikle aynı soruyu soruyoruz: "Zor günümde yanımda kim var?" Elbette önemli. Fakat bilim şimdi ikinci bir sorunun da değerini hatırlatıyor: "Ben kimin yanındayım?"
Eylül 2026'da Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'de yürütülen MIDUS araştırmasına katılan orta ve ileri yaştaki insanların başkalarına ne kadar destek verdiği incelendi.
Daha sonra çekilen beyin MR'ları, makine öğrenmesi kullanılarak analiz edildi ve beynin görüntüsünden tahmini bir "beyin yaşı" hesaplandı.
Sonuç dikkat çekiciydi: Yakınlarına daha fazla duygusal veya günlük yaşam desteği veren kişilerin beyinleri, takvim yaşlarına göre daha genç görünüyordu.
Üstelik bağlantı; sağlık sorunları, yaşam tarzı, psikolojik durum, sosyal koşullar ve kişinin kendisinin aldığı destek hesaba katıldıktan sonra da devam etti. Özellikle birini dinlemek, teselli etmek ve duygusal olarak yanında bulunmak daha güçlü bir ilişki gösterdi.
Birine destek olmak; empatiyi, dikkati, hafızayı, planlamayı ve sosyal iletişimi birlikte çalıştırır. Kişiye sorumluluk, aidiyet ve yaşama amacı kazandırabilir; yalnızlık ve stres yükünü azaltabilir.
Beyin, başkasına uzattığınız eli adeta zihinsel bir egzersize dönüştürür.
Ama bilimsel freni unutmayalım: Bu gözlemsel araştırma, iyilik yapmanın beyni kesin olarak gençleştirdiğini veya Alzheimer'ı önlediğini kanıtlamıyor. MR'dan hesaplanan beyin yaşı da gerçek bir gençleşme belgesi değil. Bulgular yalnızca güçlü ve anlamlı bir ilişkiyi gösteriyor.
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