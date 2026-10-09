İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

Anadolu, zengin bitki örtüsüyle doğanın sunduğu pek çok şifalı bitkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun dağlık kesimlerinde kendiliğinden yetişen çiriş otu da bunlardan biri. Geleneksel tıbbın önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde de yer aldığı belirtilen çiriş otu, öksürükten kas yorgunluğuna kadar birçok rahatsızlığa yönelik tarihî kullanım tarifleriyle dikkat çekiyor.