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İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

İbn-i Sina'nın yıllar öncesinden önerdiği o şifa kaynağı belli oldu.

#1
Foto - İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

Anadolu topraklarında yetişen şifalı bitkiler, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılıyor. Bunlardan biri olan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde, dağlarda kendiliğinden yetişen çiriş otu, İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde de yer alıyor. Peki, çiriş otunun faydaları nelerdir? İbn-i Sina, özellikle öksürük ve göz sağlığı üzerindeki faydalarından bahsediyor. İşte detaylar…

#2
Foto - İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

Anadolu, zengin bitki örtüsüyle doğanın sunduğu pek çok şifalı bitkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun dağlık kesimlerinde kendiliğinden yetişen çiriş otu da bunlardan biri. Geleneksel tıbbın önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde de yer aldığı belirtilen çiriş otu, öksürükten kas yorgunluğuna kadar birçok rahatsızlığa yönelik tarihî kullanım tarifleriyle dikkat çekiyor.

#3
Foto - İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

İbn-i Sina'nın aktarımlarına göre şurup şeklinde tüketildiğinde öksürük ve yan ağrıları için kullanılan bitki, farklı bölümleriyle de çeşitli rahatsızlıklara karşı öneriliyor. İşte İbn-i Sina'nın eserinde anlatılan çiriş otunun faydaları...

#4
Foto - İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

İBN-İ SİNA'DAN ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI Şurup şeklinde içilirse, öksürük ve yan ağrılarına iyi gelir Kökü daha etkili olmak üzere, temizleyici ve çözücü özellikler gösterir Vitiligoda, külü cilde sürüldükten sonra güneşte oturulur

#5
Foto - İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

Öz suyu, kulak iltihabı ve diş ağrılarını giderir Öz suyu göze de faydalıdır Haşere, akrep ve kırkayak sokmalarında kullanılır

#6
Foto - İbn-i Sina öksürük için yıllar öncesinde teşhisi koymuş: Anadolu'da çuvallarla toplanıyor!

Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen çiriş otu, Ege, Akdeniz ve Marmara'nın bazı kesimlerinde de görülüyor.

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