Eyüp Kadir İnan duyurdu: AK Parti'de barınamaz

Bürokrasideki ihmallerin de üzerine gidileceğini belirten İnan, şunları kaydetti: "Burada bürokraside görevini kim kötüye kullanmışsa, buradaki bu duruma kim göz yumduysa bunlardan da teker teker zaten hesap soracağız ve sonuna kadar da gideceğiz. Burada bu meselede ihmali olan ve art niyeti olan kim varsa mutlaka yargı önünde de hesap verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında müstesna bir ekip kuruldu. Kapsamlı bir iktisadi kurul oluştu. Biz AK Parti olarak fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi her alanda götürüyoruz."