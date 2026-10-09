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Sağlık
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Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

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AA Giriş Tarihi:

Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte sağlık sorunları ve kaygıları nedeniyle hastanelere sık başvuran hastalarla karşılaştıklarını belirterek, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış" diye konuştu.

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Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, bu yılın ilk 8 ayında 148 milyon muayene gerçekleştirildiğini ifade etti.

#2
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

Vatandaşların sağlığını kaybetmeden önce koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaları gerektiğini anlatan Güner, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılmasının önemini vurguladı.

#3
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

Güner, aile hekimlerinin İstanbulluların sağlık süreçlerinde önemli rolü olduğunu aktararak, aile hekimlerinin hastayı ve ailesini tanıyan, önceki hastalıklarını bilen ve risk faktörlerini değerlendirebilen sağlık danışmanları olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

İstanbul'da, ihtiyaç olmadığı halde yapılan hastane başvurularıyla karşılaştıklarını bildiren Güner, şöyle konuştu:

#5
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

"İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."

#6
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

Doç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.

#7
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

Vatandaşların ihtiyaçları, korkuları ve sağlıklarını kaybetmekle ilgili çekinceleri olabileceğini belirten Güner, bu kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini, aile hekimlerinin ihtiyaç halinde vatandaşları uzman hekime yönlendirebileceğini söyledi.

#8
Foto - Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun "Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli" kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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Yorumlar

farkında mısınız

münferit bir vaka olabilir. benzer haberlerle doktora başvurmayı zorlaştırmayın. yabancı ülkelerdeki bariyer bize de gelirse ondan korkuyorum. branş hekimlerine ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyormuş.
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