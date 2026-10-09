Rekor İstanbul’dan geldi! 1 yılda 337 kez hastaneye başvuru yapmış

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte sağlık sorunları ve kaygıları nedeniyle hastanelere sık başvuran hastalarla karşılaştıklarını belirterek, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış" diye konuştu.