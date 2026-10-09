235 bin lira ceza yedi: Polise böyle teşşekkür etti!

"KAÇMAYA ÇALIŞMADIM" Polis ile sohbet etmeye başlayan alkollü sürücü Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu 'scooter'la nasıl kaçayım." dedi. Bunun üzerine polis memurunun, "Yakaladık zaten." demesiyle beraber Anıl Ç., "Kaçmak istesem kaçardım ki." diye cevap verdi. "EHLİYETSİZ DE SÜRERİZ SIKINTI YOK" Gazetecinin çekim yaptığını gören Anıl Ç., kameraya dönerek, "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok." dedi. Polis memurunun, "Yakalanırsan 200 bin lira yersin." demesine ise, "Bundan sonra durmam zaten." diye cevap verdi.