235 bin lira ceza yedi: Polise böyle teşşekkür etti!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüye 235 bin lira ceza kesilirken, ehliyeti ise iptal edildi.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüye 235 bin lira ceza kesilirken, ehliyeti ise iptal edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol denetimlerini sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi.
TERS YÖNDE KAÇMAYA ÇALIŞTI, OLMADI Ekipleri gören Anıl Ç. yönetimindeki motosiklet, ters istikamete kaçmak istedi. Başarısız olacağını anlayan sürücü yakayı ele verdi.
ALKOLLÜ ÇIKTI: 235 BİN LİRALIK CEZA YAZILDI Anıl Ç.'ye yapılan testte, 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, 3 farklı maddeden toplam 235 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyeti ise iptal edildi. "Bu scooterla nasıl kaçayım, kaçmak istesem kaçardım"
"KAÇMAYA ÇALIŞMADIM" Polis ile sohbet etmeye başlayan alkollü sürücü Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu 'scooter'la nasıl kaçayım." dedi. Bunun üzerine polis memurunun, "Yakaladık zaten." demesiyle beraber Anıl Ç., "Kaçmak istesem kaçardım ki." diye cevap verdi. "EHLİYETSİZ DE SÜRERİZ SIKINTI YOK" Gazetecinin çekim yaptığını gören Anıl Ç., kameraya dönerek, "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok." dedi. Polis memurunun, "Yakalanırsan 200 bin lira yersin." demesine ise, "Bundan sonra durmam zaten." diye cevap verdi.
"TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NA BENİ YAKALADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM" Kameraya konuşan alkollü sürücü Anıl Ç., şunları söyledi: "Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim alkollüyüm. Cezamızı öderiz. Şu an evime gidip uyuyacağım, yarın 12.00'da mesaim başlıyor. Bir tane motosiklet bulacağız artık. Ehliyetim yok ama mecbur çalışacağım. Türk Polis Teşkilatı'na beni yakaladıkları için teşekkür ederim. Alkollü araç kullanmayın, ben kullandım pişmanım." Motosiklet otoparka çekilirken, 1.02 promil alkollü çıkan sürücü ise ifade vermek için karakola götürüldü.
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