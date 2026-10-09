Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Yastıklarda oluşan sarı lekeler ve kötü kokular, ne kadar temizlense de tamamen kaybolmayabiliyor. Bunun nedeni ise ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntılarının zamanla yastığın içerisine işlemesi. Ancak evde bulunan birkaç malzemeyle yastıkları yeniden temizlemek mümkün.