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Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

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Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Sararan yastıklar tüm ev hanımları için çileye dönüşen bir problemdir...

#1
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Yastıklarda oluşan sarı lekeler ve kötü kokular, ne kadar temizlense de tamamen kaybolmayabiliyor. Bunun nedeni ise ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntılarının zamanla yastığın içerisine işlemesi. Ancak evde bulunan birkaç malzemeyle yastıkları yeniden temizlemek mümkün.

#2
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

İşte sararan ve koku yapan yastıkları temizlemenin doğal yolları…

#3
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Yastığı temizlemeden önce mutlaka bakım etiketine bakmak gerekiyor. Polyester ve elyaf dolgulu yastıklar genellikle makinede yıkanabilirken, kuş tüyü ve kaz tüyü yastıkların daha hassas şekilde temizlenmesi gerekiyor.

#4
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Bazı yastıklar ise çamaşır makinesinde yıkanmamalı. Bu tür yastıklarda yalnızca lekeli bölgenin temizlenmesi öneriliyor. Etiketi bulunmayan yastıklarda ise daha nazik yöntemlerin tercih edilmesi gerekiyor.

#5
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Hafif sararmalarda karbonat ve limon kullanılabilir. Yaklaşık yarım su bardağı karbonata birkaç yemek kaşığı limon suyu ve macun kıvamına gelecek kadar su ekleyin.

#6
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Hazırladığınız karışımı yumuşak bir bezle sararan bölgelere uygulayın. Yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra nemli bir bezle temizleyin.

#7
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Karbonat kir ve kokunun giderilmesine yardımcı olurken limonun hafif asidik yapısı renk değişikliğinin açılmasına katkı sağlayabilir. Temizlik sonrasında yastığın tamamen kuruduğundan emin olun. İçeride nem kalması, kötü kokunun ve küf oluşumunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

#8
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Yıkamaya uygun yastıkları temizledikten sonra birkaç saat doğrudan güneş ışığında kurutmak da etkili olabilir. Yastığı ara sıra çevirerek her tarafının güneş görmesini sağlayabilirsiniz. Güneş ışığı, lekelerin hafiflemesine ve kötü kokulara neden olan bakterilerin azalmasına yardımcı olabilir.

#9
Foto - Ter, vücut yağları, tükürük ve cilt kalıntıları... Sararan yastıkları bembeyaz yapmanın yolu!

Yıkanması uygun olmayan yastıklar da kuru ve güneşli havalarda birkaç saat havalandırılabilir. Her temizlik yöntemini uygulamadan önce yastığın bakım etiketini kontrol etmeyi ve hazırlanan karışımı önce küçük, görünmeyen bir bölgede denemeyi unutmayın.

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