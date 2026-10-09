Gümüş iki ayın en düşük seviyesinde
Gümüş fiyatları güçlü dolar, yüksek tahvil faizleri ve artan stokların etkisiyle geriledi. Uzmanların teknik değerlendirmesine göre 58 doların altına inilmesi halinde düşüş derinleşebilir.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gümüş fiyatları güçlü dolar, yüksek tahvil faizleri ve artan stokların etkisiyle geriledi. Uzmanların teknik değerlendirmesine göre 58 doların altına inilmesi halinde düşüş derinleşebilir.
Spot gümüş, 8 Ekim’de ons başına 58,50 dolara kadar düşerek yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyatlar daha sonra toparlansa da yıl başından bu yana yaşanan kayıp yüzde 18’e yaklaştı.
Gümüş fonlarına yönelik talebin zayıf kalması ve COMEX’te teslimata hazır stokların sekiz ayın zirvesine çıkması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Çin’deki stok artışı da arz sıkıntısına ilişkin endişeleri hafifletti.
58 DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR Teknik değerlendirmelerde 58-61 dolar aralığı kısa vadede önemli görülüyor. 58-58,60 dolar destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatın 54,50 dolara gerileyebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 60 ve 64,50 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.
GÖZLER ABD ENFLASYONU VE FED’DE Gümüşün yönü açısından ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin faiz politikası hakkındaki mesajları önem taşıyor. Kısa vadeli düşüşe rağmen LBMA konferansına katılanların gümüşün bir yıl içinde 94,70 dolara ulaşabileceği yönündeki beklentileri, uzun vadeli yükseliş öngörülerinin sürdüğünü gösteriyor.
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