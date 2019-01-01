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İslam
Doğu Türkistan'dan kan donduran kareler!
Doğu Türkistan'da bir eve yapılan baskında İslami içerikli kitapların toplatıldığı an
Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'da çıkan olaylarda, Müslüman Uygurlara elindeki çivili sopayla saldıran bir Çinli
Haziran 2015'te Hoten iline bağlı Niye ilçesinin Ruksiya yerleşiminde Çin yönetimi tarafından zorlaa gerçekleştirilen içki içme yarışması
Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarda Çin güçlerince öldürülen Uygurlar
Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'da yaşanan olaylardan
2014 yılında Doğu Türkistan'ın Kelpin ilçesinde öldürülen bir Uygur'un cenazesi
Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane
Çin hükümetinin Doğu Türkistanlı ailelerin evlerine zorla yerleştirdiği Çinli erkek memurlar
Çin hükümetince yıkılan bir cami
Hoten ilinin Lop ilçesinde bulunan bir toplama kampı
Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane
Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane
Ay yıldızlı giysiler giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Uygurlar
Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane
Bölgede hükümet tarafından gerçekleştirilen zorunlu toplantılar
Doğu Türkistan'da yasakları gösteren bir afiş. Buna göre peçe, sakal ve ay yıldızlı kıyafetler giyilmesi yasak
Karakaş lçesinden Rehmitulla Şirbaki adlı küçük çocuk, anne ve babasının toplama kampına kapatılması sonucu kimsesiz kaldı. Küçük çocuk 24 Aralık 2018 tarihinde donarak can verdi
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