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Doğu Türkistan'dan kan donduran kareler!

  • Doğu Türkistan'da bir eve yapılan baskında İslami içerikli kitapların toplatıldığı an

  • Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'da çıkan olaylarda, Müslüman Uygurlara elindeki çivili sopayla saldıran bir Çinli

  • Haziran 2015'te Hoten iline bağlı Niye ilçesinin Ruksiya yerleşiminde Çin yönetimi tarafından zorlaa gerçekleştirilen içki içme yarışması

  • Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarda Çin güçlerince öldürülen Uygurlar

  • Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'da yaşanan olaylardan

  • 2014 yılında Doğu Türkistan'ın Kelpin ilçesinde öldürülen bir Uygur'un cenazesi

  • Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane

  • Çin hükümetinin Doğu Türkistanlı ailelerin evlerine zorla yerleştirdiği Çinli erkek memurlar

  • Çin hükümetince yıkılan bir cami

  • Hoten ilinin Lop ilçesinde bulunan bir toplama kampı

  • Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane

  • Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane

  • Ay yıldızlı giysiler giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Uygurlar

  • Aileleri toplama kamplarına kapatılan Doğu Türkistanlı çocukların yerleştirildiği bir yetimhane

  • Bölgede hükümet tarafından gerçekleştirilen zorunlu toplantılar

  • Doğu Türkistan'da yasakları gösteren bir afiş. Buna göre peçe, sakal ve ay yıldızlı kıyafetler giyilmesi yasak

  • Karakaş lçesinden Rehmitulla Şirbaki adlı küçük çocuk, anne ve babasının toplama kampına kapatılması sonucu kimsesiz kaldı. Küçük çocuk 24 Aralık 2018 tarihinde donarak can verdi

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