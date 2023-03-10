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Yaşam
13
Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

2023-03-10 16:12:36
Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı kırsal yollarda, kayma meydana geldi.

#1
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluştu.

#2
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.

#3
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

Depremin yollarda bıraktığı izler, dron ile de görüntüledi.

#4
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.

#5
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#6
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#7
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#8
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#9
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#10
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#11
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

#12
Foto - Depremden sonra yollar bu hale geldi! Bir örneği daha yok

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