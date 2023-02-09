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Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

2023-02-09 04:05:25
Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı.

#1
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Tufanlar Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

#3
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 49 yaşındaki Duran Şeker'e ulaşıldı.

#4
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Depremden 70 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan Şeker, ambulansa taşındığı sırada kurtarma ekiplerine, "Hakkınızı helal edin." dedi.

#5
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Şeker, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

#7
Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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Foto - Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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