Çok kritik bir süreçti... Lang Cim-Bom'la Napoli dönemini şimdiden geçti
Napoli formasıyla 27 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Noa Lang, kiralık geldiği Galatasaray'da 9 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı!
Napoli formasıyla 27 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Noa Lang, kiralık geldiği Galatasaray'da 9 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı!
Napoli sezon başında PSV Eindhoven Kulübü'ne 25 milyon euro ödeyerek Noa Lang'ı kadrosuna katmıştı. Hollandalı futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Ancak Teknik Direktör Conte ile problemler yaşayan 1.73 boyundaki kanat oyuncusu, devre arasında Galatasaray'a kiralandı.
Sarı-Kırmızılılar'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.
26 yaşındaki futbolcu, Napoli'de çıktığı 27 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atmıştı. Galatasaray'da ise 9 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üretti. Gollerinin 2'sini de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ağlarına gönderdi. Süper Lig'de ise 2 asisti bulunuyor (Çaykur Rizespor, Başakşehir).
Galatasaray, Noa Lang'ın bonservisini almayı planlıyor. Fakat 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödemeye sıcak bakmıyorlar. Bu rakam üzerinden pazarlık yapılması bekleniyor. Conte Napoli'de kaldığı sürece Lang'ın İtalyan ekibinde devam etmesi pek mümkün değil... Serie A temsilcisinin pazarlıklardaki tavrı, Lang'ın geleceğini belirleyecek.
