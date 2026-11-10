Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava
Uçkur düşkünü yapımların baş mimarı Netflix’in milyonlarca abonesini izleme alışkanlıklarından kişisel tercihlerine kadar adım adım takip ettiği iddiaları büyük tepki çekti. Çocukların verilerinin de toplandığı öne sürülen skandalda, eşcinsellik ve cinsel içerikli yapımları öne çıkarmakla eleştirilen platformun kullanıcı mahremiyetini hiçe saydığı savunuldu. ABD’de Teksas ve Florida yönetimleri, Netflix’e karşı hukuk mücadelesi başlattı.