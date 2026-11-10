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Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

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Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Uçkur düşkünü yapımların baş mimarı Netflix’in milyonlarca abonesini izleme alışkanlıklarından kişisel tercihlerine kadar adım adım takip ettiği iddiaları büyük tepki çekti. Çocukların verilerinin de toplandığı öne sürülen skandalda, eşcinsellik ve cinsel içerikli yapımları öne çıkarmakla eleştirilen platformun kullanıcı mahremiyetini hiçe saydığı savunuldu. ABD’de Teksas ve Florida yönetimleri, Netflix’e karşı hukuk mücadelesi başlattı.

#1
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

ABD'de Netflix'e yönelik peş peşe açılan davalar, dijital yayın devinin kullanıcı verileri üzerindeki faaliyetlerini tartışmaya açtı. Teksas Başsavcılığı 11 Mayıs 2026'da, Florida Başsavcılığı ise 9 Eylül 2026'da şirket hakkında ayrı ayrı dava açtı.

#2
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

YILLARCA GİZLİCE VERİ TOPLADILAR Her iki eyalet de Netflix'in tüketicilere sunduğu gizlilik ve abonelik vaatleriyle gerçekte yürüttüğü veri toplama faaliyetleri arasında ciddi bir uçurum bulunduğunu savundu.

#3
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Teksas'ın dava dilekçesine göre Netflix, kullanıcıların platformdaki neredeyse her hareketini kaydeden kapsamlı bir veri sistemi oluşturdu.

#4
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Abonelerin hangi içerikleri izlediği, hangi sahnelerde durduğu, neleri geri sardığı, hangi yapımları yarıda bıraktığı, neyi aradığı ve hangi içeriklere ilgi gösterdiği gibi çok sayıda davranışsal veri takip edildi.

#5
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Florida da benzer suçlamalarda bulunarak Netflix'in yıllar boyunca abonelerine ilişkin ayrıntılı bir veri havuzu oluşturduğunu ve bu altyapıyı reklam faaliyetlerinde değerlendirdiğini ileri sürdü.

#6
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

NE İZLEDİLER, NEREDE DURDULAR, NEYİ ATLADILAR? Dava dosyalarında yer alan iddialar, veri toplamanın boyutuna ilişkin dikkat çeken ayrıntılar içeriyor. Teksas Başsavcılığı, Netflix'in kullanıcıların oynatma, duraklatma, geri sarma, içerikten ayrılma, kaydırma, arama, gezinme ve yeniden izleme gibi hareketlerini kaydettiğini belirtti.

#7
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Bununla da yetinilmediği belirtildi. Kullanıcıların hangi cihazlardan bağlandığı, aynı evde kullanılan diğer cihazlar, konumla ilişkili sinyaller ve uygulama içindeki etkileşimlerin de takip edildiği iddia edildi.

#8
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Eyalet yönetimlerine göre bu veriler tek tek ele alındığında sıradan kullanım bilgileri gibi görünse de bir araya getirildiğinde abonelerin ilgi alanlarını, tercihlerini ve davranışlarını ortaya koyabilecek son derece ayrıntılı profiller oluşturabiliyor.

#9
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

REKLAM YOK DEDİLER, VERİLERİ REKLAM DEVLERİNE AÇTILAR Davaların en dikkat çekici noktalarından biri ise Netflix'in yıllarca kendisini hedefli reklamlarla çalışan teknoloji şirketlerinden farklı konumlandırması oldu.

#10
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Teksas Başsavcılığı, şirket yöneticilerinin geçmişte ücretli abonelik modelini reklam destekli platformlardan ayrı tuttuğunu vurgulayan açıklamalar yaptığını hatırlattı. Eyalete göre tüketiciler de ücret ödedikleri bir platformda reklam odaklı veri toplama ve takip faaliyetlerinden uzak olduklarını düşündü.

#11
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Ancak Netflix'in Kasım 2022'de ABD'de reklam destekli abonelik seçeneğini devreye almasıyla birlikte yıllardır biriktirilen kullanıcı verilerinin reklam ekosistemiyle ilişkilendirildiği öne sürüldü.

#12
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Florida'nın suçlamaları da benzer bir tabloya işaret etti. Şirketin abonelerinden topladığı bilgileri reklam hedefleme, ölçümleme ve kullanıcı profillerinin zenginleştirilmesi gibi amaçlarla değerlendirdiği iddia edildi.

#13
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

VERİLERİ GOOGLE VE AMAZON GİBİ DEVLERLE EŞLEŞTİRDİLER Teksas'ın dava dosyasında Netflix'in ticari veri şirketleri Experian ve Acxiom ile reklam teknolojisi platformları Google Display & Video 360 ve The Trade Desk ile ilişkileri de gündeme getirildi.

#14
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Florida ise iddialarını daha da genişleterek LiveRamp, Experian, Acxiom, Google Display & Video 360, The Trade Desk, Yahoo DSP ve Amazon DSP gibi şirketleri dosyasında sıraladı.

#15
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Florida Başsavcılığı, bu sistemler aracılığıyla Netflix'in kendi topladığı birinci taraf verilerinin reklamverenlerin bilgileriyle eşleştirilebildiğini ve kullanıcı profillerinin daha kapsamlı hale getirilebildiğini ileri sürdü.

#16
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Eyalete göre bu ilişkiler; kimlik eşleştirme, hedef kitle oluşturma, reklamların ölçümlenmesi, hedefleme ve optimizasyon gibi faaliyetlere kapı araladı. Böylece kullanıcıların platform içerisindeki davranışlarının çok daha geniş bir ticari veri ağına dahil edildiği iddia edildi.

#17
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

ÇOCUKLARIN VERİLERİ DE DOSYADA Netflix'e yöneltilen suçlamaların en hassas boyutlarından birini çocukların dijital mahremiyeti oluşturuyor. Teksas'ın talep ettiği yasal tedbirler arasında çocuk profillerinde davranışsal veri toplanmasına yönelik ebeveyn onayının alınması ve otomatik oynatma özelliğinin çocuk profillerinde varsayılan olarak kapatılması da bulunuyor.

#18
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Başsavcılık, şirketin veri toplama ve kullanım faaliyetlerinin çocukların korunması bakımından da incelenmesini istiyor. Dava kapsamında Netflix'in çocuklara ilişkin veri uygulamalarının sınırlandırılması talep ediliyor.

#19
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

ÇOCUKLARI EKRANA KİLİTLEYEN SİSTEM Florida Başsavcısı James Uthmeier liderliğinde açılan davada Netflix'in çocukların kişisel verilerini toplamasının yanı sıra onları ekran başında daha uzun süre tutacak özellikler geliştirdiği de öne sürüldü.

#20
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Şirketin çocukları art arda içerik izlemeye teşvik eden, bir başka ifadeyle aşırı izleme (binge-watching) alışkanlığını besleyen özellikler kullandığı belirtildi.

#21
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Florida Başsavcısı Uthmeier, Netflix'in ailelere aylık abonelik ücreti ödeyerek büyük teknoloji şirketlerinin gözetiminden uzaklaşabilecekleri mesajını verdiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savundu.

#22
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Netflix'in çocuklar ve aileler hakkında ayrıntılı veriler topladığını, çocukları ekran başında tutacak bir sistem tasarladığını ve daha sonra bu bilgileri reklam faaliyetlerini büyütmek için ticarileştirdiğini söyledi.

#23
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

"NETFLİX HESAP VERMELİ" Uthmeier, çocukların yetiştirilmesinde kararın şirket yöneticilerine değil ebeveynlere ait olduğunu vurgulayarak Netflix'in hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

#24
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

MİLYONLARCA ABONEYİ İLGİLENDİREN DAVA Teksas ve Florida, Netflix'in tüketicileri yanıltan uygulamalarda bulunduğunu ve kişisel verilerin toplanması ile kullanılması konusunda yeterli bilgilendirme yapmadığını savunuyor.

#25
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Teksas, her bir ihlal için 10 bin dolara kadar hukuki para cezası uygulanmasını talep ederken, Florida Dijital Haklar Yasası kapsamında ihlal başına 50 bin dolara kadar ceza istiyor.

#26
Foto - Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Her iki eyalet de Netflix'in hukuka aykırı biçimde toplandığı öne sürülen verileri silmesini ve bu verilerin reklam faaliyetlerinde kullanılmasının engellenmesini talep ediyor. Florida ayrıca söz konusu verilerle oluşturulduğu iddia edilen reklam sistemleri, algoritmalar ve süreçlerin kullanımının durdurulmasını istiyor.

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Yorumlar

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Sosyal iletişim platformlar, medya her türlü görseller iğrençlikler bu tür kanallar millete sunuluyor İnsanlara Sunulan içi zehir dolu kaseyi normalleştirerek reklam ederek alıştırılıyorlar uyuşturucu gibi İnsanları zehirliyorlar hayatların mahvına sebep oluyorlar bu tür kanallar devlet kontrolünde olmalı ağır denetimden geçmeli yaptırımlar ağır cezalar gerekli .Milli Sosyal Medya İletişim kanallarımız güçlendirilmeli Yabancı kültür ve değerlerden arındırılmalıOkulda Bunların Zararları İçin Eğitimi verilmeli dini Ahlaklı özkültürlü milli değerlerini dinimi yaşayan ALLAH Korkusu olan samimi nesil yetiştirmemiz gerekir Hataları Eksiklikleri ihtiyaçları Tesbit edip Boşluk bırakmayıp Başkalarının kültürüne Ahlaksızlık ve kötülüklerine engel olmamız gerekir İHerkes bundan sorumludur Ferdiyetçilikten Bana ne demekten uzak durmalıyız Sadece Devletin Kanunların görevi Değil Toplumun her ferdin görevidir .Aile toplum Millet Devlet bu yüzden yıkılır gider çünkü Gelecek savaşlar Teknoloji sayesinde Ahlaki kültürel dini milli değerleri İnsanlık değerlerini yok ederek İnsanlıktan çıkararak İçerden insanı esir alıp istediği gibi mankurtlaştıyorlar .ALLAH Muhafaza
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