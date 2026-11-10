Çocukları bile takip etmişler! Ahlaksız platform Netflix'e kallavi dava

Eyalete göre bu ilişkiler; kimlik eşleştirme, hedef kitle oluşturma, reklamların ölçümlenmesi, hedefleme ve optimizasyon gibi faaliyetlere kapı araladı. Böylece kullanıcıların platform içerisindeki davranışlarının çok daha geniş bir ticari veri ağına dahil edildiği iddia edildi.