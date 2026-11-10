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Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Emekli albay Eray Güçlüer, Ortadoğu'daki sessizliğin yakın zamanda bozulacağını söyleyerek nükleer saldırı ihtimalini değerlendirdi.

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Foto - Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Eray Güçlüer, Tvnet'te ekranlara gelen Konuşmak Lazım programında ABD-İran gerilimini yorumladı.

#2
Foto - Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ben nükleer bir saldırı beklemiyorum. Peki olursa nasıl bir etkisi olur? Taktik nükleer silahlar 300-400 ton civarında. Buraya bir nükleer saldırı olursa Kazma Dağı'nın altındaki tesisi etkiler.

#3
Foto - Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Yani buradaki tesislere bu silahın etkisi iner. Nükleer silah saldırısında güneşin merkezindeki sıcaklığın 3 katı bir sıcaklık oluşuyor. Yani buradaki saldırıda bir yanma olmaz, her yeri eritir. Eğer İran'ı etkilemek istiyorlarsa birden fazla taktik nükleer silah kullanmak lazım.

#4
Foto - Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

ABD nükleer tesis bahanesiyle Venezuela gibi İran'a çökmeye çalışıyor. Yani buradaki saldırıdan civar ülkeler de etkilenir. Serpinti rüzgarla radyoaktif serpinti diğer ülkeleri de etkier. Nükleer saldırı ihtimali yüzde sıfır demiyorum ama çok düşük duruyor.

#5
Foto - Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Bu saldırı olursa Rusya'nın Ukrayna'ya başka ülkelerin de İsrail'e nükleer saldırıda bulunmasının yolunu açar. Dünyadaki dehşet dengeleri etkilenir. Bir saldırı olacak ancak nükleer saldırı olmayacak. Sahadaki emareler bir saldırı olacağı yönünde. Hibrit ve asimetrik bir savaş yöntemlerinin kullanılacağı bir plan üzerinde duruluyor.

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Yorumlar

Vay vay

İsraile kim nükleer saldırıda bulunabilir ki..dostum Trump bizi seviyor...

Nükleer saldırıyı boşverin

Mustafa Sarıgül daha önemli.
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