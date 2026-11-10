Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir
Emekli albay Eray Güçlüer, Ortadoğu'daki sessizliğin yakın zamanda bozulacağını söyleyerek nükleer saldırı ihtimalini değerlendirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli albay Eray Güçlüer, Ortadoğu'daki sessizliğin yakın zamanda bozulacağını söyleyerek nükleer saldırı ihtimalini değerlendirdi.
Eray Güçlüer, Tvnet'te ekranlara gelen Konuşmak Lazım programında ABD-İran gerilimini yorumladı.
Eray Güçlüer yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ben nükleer bir saldırı beklemiyorum. Peki olursa nasıl bir etkisi olur? Taktik nükleer silahlar 300-400 ton civarında. Buraya bir nükleer saldırı olursa Kazma Dağı'nın altındaki tesisi etkiler.
Yani buradaki tesislere bu silahın etkisi iner. Nükleer silah saldırısında güneşin merkezindeki sıcaklığın 3 katı bir sıcaklık oluşuyor. Yani buradaki saldırıda bir yanma olmaz, her yeri eritir. Eğer İran'ı etkilemek istiyorlarsa birden fazla taktik nükleer silah kullanmak lazım.
ABD nükleer tesis bahanesiyle Venezuela gibi İran'a çökmeye çalışıyor. Yani buradaki saldırıdan civar ülkeler de etkilenir. Serpinti rüzgarla radyoaktif serpinti diğer ülkeleri de etkier. Nükleer saldırı ihtimali yüzde sıfır demiyorum ama çok düşük duruyor.
Bu saldırı olursa Rusya'nın Ukrayna'ya başka ülkelerin de İsrail'e nükleer saldırıda bulunmasının yolunu açar. Dünyadaki dehşet dengeleri etkilenir. Bir saldırı olacak ancak nükleer saldırı olmayacak. Sahadaki emareler bir saldırı olacağı yönünde. Hibrit ve asimetrik bir savaş yöntemlerinin kullanılacağı bir plan üzerinde duruluyor.
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