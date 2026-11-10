Emekli albay 'bir takım emareler var' diyerek Türkiye'nin burnunun dibindeki tehlikeyi açıkladı: Yakmaz eritir

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ben nükleer bir saldırı beklemiyorum. Peki olursa nasıl bir etkisi olur? Taktik nükleer silahlar 300-400 ton civarında. Buraya bir nükleer saldırı olursa Kazma Dağı'nın altındaki tesisi etkiler.