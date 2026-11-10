İçişleri Bakanlığı, dijital izleri teknoloji ile takip ediyor: Yeni nesil suçlarla milli yazılımla mücadele

DOLUNAY İLE DOLANDIRICILIĞA DAKİKALAR İÇİNDE MÜDAHALE HEDEFİ: Bakanlığın teknoloji destekli suçla mücadele çalışmaları arasında, siber dolandırıcılık vakalarına hızlı müdahale edilmesini amaçlayan DOLUNAY Projesi de yer alıyor. DOLUNAY kapsamında, vatandaşların e-Devlet onaylı mobil uygulama, 112 Acil Çağrı Merkezi veya doğrudan kolluk birimleri aracılığıyla yapacakları ihbarların sisteme aktarılması planlanıyor. Proje kapsamında 24 saat esasına göre faaliyet gösterecek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi'nde, Cumhuriyet savcısının elde edilen verileri değerlendirerek gerekli adli kararları alması, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) ise suç gelirleri ve kripto varlık hareketlerini analiz etmesi öngörülüyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve banka temsilcilerinin para hareketlerini inceleyerek şüpheli hesaplara yönelik bloke işlemlerini gerçekleştirmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ise GSM operatörleriyle koordinasyon sağlayarak dolandırıcılıkta kullanılan iletişim hatlarına yönelik tedbirleri uygulaması planlanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığının zararlı internet bağlantıları ile oltalama sitelerine erişimi engellemesi, emniyet ve jandarma birimlerinin de şüphelileri tespit ederek operasyonel süreçleri yürütmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle dolandırıcılık ihbarlarının en fazla 18 dakikada adli dosyaya dönüştürülmesi ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. DOLUNAY'ın uygulanabilmesi için kurumların görev ve yetkileri, veri paylaşımı ve anlık müdahale süreçlerine yönelik mevzuat hazırlıkları yürütülüyor.