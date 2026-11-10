İçişleri Bakanlığı, dijital izleri teknoloji ile takip ediyor: Yeni nesil suçlarla milli yazılımla mücadele
İçişleri Bakanlığı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yöntem değiştiren ve dijital ortama sirayet eden yeni nesil suçlarla mücadelede, yapay zeka destekli sistemler, veri analizi ve yerli yazılımlardan yararlanarak güvenlik birimlerinin dijital ortamdaki suç faaliyetlerini belirleme ve bunlara müdahale etme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Suç örgütlerinin dijital izleri artık yapay zekayla analiz ediliyor.