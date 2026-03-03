  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcuların hareketi olay oldu! Seçmen kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketinde fark açılıyor! Kuzey Kore de savaşa dahil oluyor! “Onları yok etmek için tek füzemiz yeter” diyerek gözdağı verdiler 12 yaşında bir hevesle başladı! 20 yıldır koleksiyon yapıyor TPAO vazgeçmiyor! 'O petrol bulunacak' deyip bakın ne yaptılar ABD’den flaş Kuveyt kararı: Kapatıldı! Kış ortasında fatura şoku! Doğalgaz fiyatlarında “yüzde 130 zam” depremi İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi İran, Arabistan’ın kalbini hedef aldı! İşte Riyad’ı cehenneme çeviren saldırıdan görüntüler
Gündem
8
Yeniakit Publisher
CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var
IHA Giriş Tarihi:

CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Beşiktaş'ta sola dönerek Çırağan Sarayı'na girmek isteyen servisi minibüsü ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İki aracın şoförü de yaralanırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı.

#1
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Kaza 06.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü Çırağan Sarayı'na girmek için sola döndüğü esnada seyir halinde olan 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

#2
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Kazanın şiddetiyle içlerinde yolcu olmayan İki aracın da şoförü yaralandı. Otobüs şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken servis şoförü minibüsün içinde sıkıştı.

#3
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Polis ekipleri caddeyi tamamen araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri minibüste sıkışan servis şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.

#5
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Otobüs şoförüne ilk müdahale olay yerindeki yapılırken servis şoförünün ayağının kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

#6
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

#7
Foto - CHP’li İBB'nin boş günü yok! Her kazanın içinde bir otobüsü var

Kaza yapan araçların da çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

bir kademesinde bile işini ehli hiç mi kimse olmaz bu kadar mı boş beleş adamlar işe alınır yazıkalr olsun istanbullu ne hale getirdiniz. ama her musibetin (cihipi) peşine bir hayır vardır.
TÜM YORUMLARA GİT
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması
Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "İran'da nükle..
Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz
Gündem

Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Kural bazlı bir uluslararası sistem yerine, güçlünün kural koyduğu bir sisteme doğru geçiyo..
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?
Gündem

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin depremzedeler için sadece 3 yılda 550 binden fazla konut inşa etmesine bile 'Babanızın parasıyla yapmadınız'..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23