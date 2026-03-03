  • İSTANBUL
Dünya
Netanyahu’dan skandal "Kürt" planı! Bir de utanmadan Trump’a önerdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki KYB Başkanı Bafel Talabani ve KDP lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri masaya yatırıldı. Kaynaklar, sürecin arkasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aylar süren diplomatik temaslarının olduğunu belirtirken, 'Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde.' değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'dan skandal "Kürt" planı! Bir de utanmadan Trump'a önerdi

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, Talabani ve Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu'dan skandal "Kürt" planı! Bir de utanmadan Trump'a önerdi

Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürdü. Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'dan skandal "Kürt" planı! Bir de utanmadan Trump'a önerdi

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti.

Netanyahu'dan skandal "Kürt" planı! Bir de utanmadan Trump'a önerdi

Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Netanyahu'dan skandal "Kürt" planı! Bir de utanmadan Trump'a önerdi

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi.

