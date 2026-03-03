Netanyahu’dan skandal “Kürt” planı! Bir de utanmadan Trump’a önerdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki KYB Başkanı Bafel Talabani ve KDP lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri masaya yatırıldı. Kaynaklar, sürecin arkasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aylar süren diplomatik temaslarının olduğunu belirtirken, 'Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde.' değerlendirmesinde bulundu.