Suudi Arabistan’dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Resmen dumura uğrattılar

SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

1
#1
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

#2
Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.

#3
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğu ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

#4
Öte yandan, Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında gece geç saatlerde tespit edilen füze ve İHA'lara müdahale edildiği aktarıldı. Açıklamada, füze ve İHA'ların nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yorumlar

Ahmet

İsrail lıden ne farkı var bunların
