  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehir şehir gezen meslek yok olmak üzere! İşte 2025 yılının en çok stadyum geliri elde eden takımları! İlk 20'de iki Türk takımı Son 5 yılda tam 10 nükleer denizaltı sessiz sedasız denize indirildi: “Bu işin kralı benim” diyen ABD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor Matteo Guendouzi’nin eşinden Türkiye tepkisi: Ne diyeyim, ağzımı bozacağım Netanyahu’dan skandal “Kürt” planı! Bir de utanmadan Trump’a önerdi Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı! Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Güney Kore’nin dünyaca ünlü K9 obüsünün yeni tekerlekli versiyonu K9 MH, ABD Ordusu’nun testlerine girmek üzere Güney Kore topraklarında ilk kez görüntülendi. Paletli sistemlere göre çok daha hızlı manevra ve lojistik kolaylık sağlayan 8x8 platform, "at ve kaç" taktiğiyle düşman ateşinden korunma kabiliyetini zirveye taşıyor. 2027 yılında verilecek nihai karar öncesinde ABD’de canlı ateş testlerine girecek olan bu sistem, geleceğin mobil topçu platformu olmaya aday gösteriliyor.

1
#1
Foto - Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Paylaşılan görüntüler, K9 MH (Mobil Obüs) olarak adlandırılan tekerlekli konfigürasyonu gösteriyor. Sistem, K9 modülünü Tatra tarafından üretilen 8×8 arazi şasisine entegre ediyor ve paletli platformun yerini alıyor.

#2
Foto - Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Birden fazla savunma kaynağına göre, K9 MH ABD’ye gönderilecek ve ABD Ordusu’nun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecek. Testler, canlı ateş gösterimleri, standart ABD Ordusu mühimmatlarıyla entegrasyon, ateş kontrol ve iletişim sistemleriyle uyumluluk ile Amerikan personeli tarafından yürütülecek operasyonel değerlendirmeleri kapsayacak.

#3
Foto - Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Program kapsamında hedef çözümün nihai seçiminin, 2027 yılının dördüncü çeyreğinde (Temmuz–Eylül 2027) yapılması bekleniyor. K9 MH, stratejik hareket kabiliyetini artırmak ve lojistik yükü azaltmak amacıyla tekerlekli bir konfigürasyona uyarlanıyor. Paletli obüslerin aksine, tekerlekli sistemler uzun mesafeleri ağır taşıma araçlarına ihtiyaç duymadan kat edebiliyor ve daha az bakım altyapısı gerektiriyor. Sistem, otomatik mühimmat taşıma ve yükleme özelliğine sahip; bu, mürettebatın iş yükünü azaltıyor ve ateşleme döngülerini hızlandırıyor.

#4
Foto - Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

8×8 şasiye monte edilen tekerlekli platform, atış görevlerinden sonra hızla yeniden konumlanabiliyor. Bu taktik, “at ve kaç” olarak adlandırılıyor ve karşı topçu ateşine karşı savunmasızlığı azaltmayı hedefliyor. Değerlendirme süreci, ateş gücü ve hareket kabiliyetinin yanı sıra hayatta kalabilirlik, dijital entegrasyon ve mevcut komuta-kontrol ağlarıyla uyumluluk üzerinde de yoğunlaşacak.

#5
Foto - Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Güney Kore K9 obüs ailesi, farklı müttefik ülkeler tarafından işletilmekte veya tedarik edilmekte. Modüler tasarımı, paletli ve tekerlekli konfigürasyonlar dahil olmak üzere çeşitli operasyonel konseptler için uyarlamalara olanak tanıyor.

#6
Foto - Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği menfur saldırıyl..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de ma..
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cu..
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23