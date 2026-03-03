Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler

Güney Kore’nin dünyaca ünlü K9 obüsünün yeni tekerlekli versiyonu K9 MH, ABD Ordusu’nun testlerine girmek üzere Güney Kore topraklarında ilk kez görüntülendi. Paletli sistemlere göre çok daha hızlı manevra ve lojistik kolaylık sağlayan 8x8 platform, "at ve kaç" taktiğiyle düşman ateşinden korunma kabiliyetini zirveye taşıyor. 2027 yılında verilecek nihai karar öncesinde ABD’de canlı ateş testlerine girecek olan bu sistem, geleceğin mobil topçu platformu olmaya aday gösteriliyor.