  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara Hürmüz Boğazı kapatıldı! Türk gemisinin boğazı güle oynaya nasıl geçtiği tekrar gündem oldu Bu illerimizde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 4 şehrimize sis ve pus uyarısı Görüntü Türkiye’den! Binlercesi gece yarısı herkes uyurken geldi Suudi Arabistan’dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Resmen dumura uğrattılar Sınırımızın hemen yanında tüm şalterler indi! Petrol ve gaz üretimi tamamen durduruldu Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar Istranca’da bahar zamanı! Açan çiçekler, doğayı renklendirdi Burası Sibirya değil Türkiye! Baharda eksi 15 derece görüldü
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İran savaşıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Pakistan-Afganistan, öteki tarafta İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız." dedi.

#2
Foto - Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinin (KAYMOS) iftar programına katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberine dönüştüğünü söyledi.

#3
Foto - Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarını yakından takip ettiklerini belirten Akar, şunları kaydetti: "Sözde değil gerçekten 'etrafımız ateş çemberi' diye diye ateş çemberi oldu. Terörle mücadele konusunda Sayın Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimleriyle 'terörden kurtulduk, kurutuluyoruz' derken, 'Suriye'de istikrar sağlanıyor, sağlandı' derken, 'Irak düzeldi, iyi gidiyor' derken, bir tarafta Pakistan-Afganistan, öteki tarafta İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı türlü şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz.

#4
Foto - Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı

Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız. Böyle bir ortamda ekonomiye bunlar nasıl yansır? Hemen şöyle yansır, Avrupa'da doğal gaza yüzde 40 zam geldi. Ruslar zam yaptı. Bize bir taraftan göç olabilir mi şeklinde bir endişemiz var. Bu konuda da Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakanlarımız, herhangi bir şey olmayacağı konusunda açıklama yaptılar."

#5
Foto - Hulusi Akar İran savaşındaki en büyük endişesini açıkladı

Akar, Kayseri'nin önemli bir üretim üssü olduğunu, günün gereksinimlerini göz önüne alarak üreticilerin daha fazla ihracat yapabileceklerini belirtti. Birlik ve beraberlik içinde çalışıldığı takdirde herkesin daha kazançlı çıkacağını ifade eden Akar, "Mobilya, Kayseri için öncü güç. Bununla birlikte sadece mobilyada kalmayıp gereken tüm imkanları, fırsatları değerlendirip, olabildiğince çağın gereklerini de kullanmak suretiyle gerek ülkemize üretim bakımından gerekse ihracat bakımından yapılması gereken ne varsa tüm adımları korkusuzca, cesur bir şekilde yapmamız lazım. Bunu da Kayserili girişimcilerin yapacağından eminim." diye konuştu. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, il protokolü ile davetliler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakup soner

Bende en büyük korkum israil ve abd nin körfez ülkelerinde sansasyonel eyleme girişip bunuda iranin üzerine atmaları böylece körfez ülkelerini irana karşı eyleme geçirmeleri bunun için israil ve abd ye çok dikkat edilmelidir fitneye mahal verilmemelidir
TÜM YORUMLARA GİT
Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı
Gündem

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı

ABD'de Jeffrey Epstein'ın kirli suç ağını aydınlatan milyonlarca sayfalık yeni belgeler kamuoyuna bomba gibi düştü. Demokrat Kongre Üyesi Te..
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'
Medya

Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'

Sözcü TV kimin adına konuşuyor? Türkiye toplumunun inanç ve vicdan hassasiyetlerinden uzaklaşmış bir yayın diliyle kime mesaj veriliyor? Bu ..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği menfur saldırıyl..
Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de ma..
İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi
Dünya

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerine ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Yapılan a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23