Fransa eylemlerinde ibretlik pankart: “Soykırımlar yerine liseleri finanse edin”
Fransa’da daha iyi eğitim koşulları talebiyle sokağa dökülen lise ve üniversite öğrencilerine Fransız polisi adeta savaş açtı. Bir aydır ülke geneline yayılan eylemlerde 14 yaşındaki çocukların çenesi kırıldı, gençlerin gözü çıkarıldı, elleri koparıldı. "Soykırımlar yerine liseleri finanse edin" ve "17/10/1961, 17/10/2026 hala aynı ırkçılık" pankartlarıyla alanları dolduran gençler, Fransız devletinin şiddetine ve ırkçı polisine tepki gösterdi.