Fransa eylemlerinde ibretlik pankart: “Soykırımlar yerine liseleri finanse edin”

Fransa'nın Val-d'Oise ilinde polis bir lise öğrencisine karşı 28 Eylül'de Cougar tipi fırlatma silahı kullandı. Silahtan çıkan mühimmatın parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki gencin çenesi ve dişleri kırıldı. Tours kentindeki Balzac Lisesindeki eylemlerde de 30 Eylül'de plastik mermi isabet eden 16 yaşındaki Mael isimli genç sağ gözünü kaybetti. Belfort kentindeki Courbet Lisesi eylemlerinde ise polisin 2 Ekim'de yakaladığı bir genci Savoureuse Nehri yakınlarında boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı. Fransa'nın kuzeyindeki Lens kentindeki eylemlerde ise 15 yaşındaki bir öğrenci şok bombası nedeniyle 5 Ekim'de elini kaybetti. Polis müdahalesini eleştiren gençler "Pankartlarımız bile sansürleniyor", "Miyopum ama ben bile hiçbir şeyin yolunda gitmediğini görüyorum", "Gençler ifade ediyor, polis baskılıyor", "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Baba olacak yaşta değiliz ama sizi eğitmeliyiz" ifadelerinin yer aldığı pankartları taşıdı.