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Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gabar'daki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bayraktar, yeni bir keşfin işaretini vererek, “Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz” dedi.

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Foto - Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kara ve denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ardından Gabar'dan gelen petrol üretimi de Türkiye'nin yerli enerji hamlesinin önemli ayaklarından biri haline geldi. Rusya Enerji Haftası dolayısıyla Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikası ve devam eden arama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

GABAR'DAN YENİ MÜJDE GELİYOR Türkiye'nin hem denizlerde hem de karada yeni kaynaklara ulaşmak amacıyla arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Bayraktar, gözlerin çevrildiği Gabar'a ilişkin heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bayraktar, “Hem denizlerde hem de karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürüyor. Gabar'daki petrol üretimi de bu çalışmaların önemli bir parçası” ifadelerini kullandı. Bölgede çalışmaların devam ettiğini bildiren Bayraktar, yeni bir keşfin müjdesinin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılabileceğinin sinyalini verdi:

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Foto - Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

“Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz.” Bakan Bayraktar'ın açıklaması, Türkiye'nin son yıllarda önemli petrol üretim merkezlerinden biri haline gelen Gabar'da yeni bir rezerv veya üretim gelişmesinin açıklanabileceği beklentisini artırdı.

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Foto - Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

KARADENİZ GAZINDA HEDEF 4 KAT ÜRETİM Bayraktar, Türkiye'nin yerli enerji hamlesinin yalnızca petrolle sınırlı olmadığını belirterek Karadeniz'deki doğal gaz üretimine ilişkin hedefleri de açıkladı. Sakarya Gaz Sahası'nda 2023 yılında başlayan üretime dikkat çeken Bayraktar, Karadeniz'deki üretimin yıllık 7,5 milyar metreküp seviyesine çıktığını belirtti. Üretimin daha da artırılacağını söyleyen Bayraktar, 2028 yılında Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin bugünkü seviyenin dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Türkiye'nin bir yandan kendi petrol ve doğal gazını ararken diğer taraftan enerji arz güvenliğini sağlayacak çeşitlendirme politikasını sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar; yenilenebilir enerji, nükleer enerji, yerli kömür, petrol ve doğal gazın birlikte değerlendirileceğini söyledi.

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Foto - Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

ENERJİDE TEK KAYNAĞA BAĞIMLILIK YOK ABD ile yapılan uzun vadeli LNG anlaşmalarına da değinen Bayraktar, boru hatlarında meydana gelebilecek olası sorunlara karşı Türkiye'nin alternatif tedarik kanallarını güçlendirdiğini belirtti. TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hatlarının tam kapasiteyle kullanılmasının önemine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin güçlü enerji altyapısının yalnızca ülkenin değil, bölgenin arz güvenliğine de katkı sağlayabileceğini ifade etti.

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Foto - Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

USYA-ABD DİZEL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ Rusya'nın Türkiye açısından önemli petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, Moskova ile Washington arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Türkiye açısından da önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, “Rusya ile Amerika'nın dizel anlaşması, dizel tedariki konusunda anlaşmaları da önem arz ediyor. Çünkü Türkiye Rusya'dan önemli bir dizel tedarikçisi. Bunun için de bu alanın açılması bizim arz güvenliğimiz açısından önemli” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz işbirliğinin 40'ıncı yılına ulaştığını hatırlatan Bayraktar, Rusya'nın bugüne kadar Türkiye'ye 600 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz sağladığını aktardı. AKKUYU'DA TARİHİ EŞİK Türkiye'nin nükleer enerji hamlesine ilişkin de önemli bilgiler veren Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün elektrik üretimine başlamasına artık çok az kaldığını bildirdi. Dört reaktörün aynı anda inşa edildiği Akkuyu'nun dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, “İlk reaktörde artık elektrik üretimine çok yaklaştık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedefimiz bu reaktörü devreye almak” dedi. Bayraktar ayrıca Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer enerji santrallerinin de Rus yetkililerle görüşüldüğünü açıkladı. “YENİ NORMAL SÜREKLİ KRİZLERİN YAŞANDIĞI BİR DÜNYA” Küresel enerji piyasalarının savaşlar, saldırılar, ticaret gerilimleri ve tedarik zincirlerindeki kırılmalardan giderek daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Bayraktar, Suudi Arabistan'daki Dünya Petrol Kongresi sırasında yaşanan saldırıları örnek gösterdi. Enerji altyapılarının yanı sıra uluslararası enerji toplantılarının dahi hedef haline geldiğini belirten Bayraktar, dünyanın artık krizlerin ve şokların birbirini takip ettiği yeni bir döneme girdiğini söyledi. Türkiye'nin bütün bu risklere karşı uzun vadeli enerji politikalarını sürdüreceğini belirten Bayraktar'ın açıklamalarında ise en fazla dikkat çeken mesaj Gabar oldu. Bakan Bayraktar'ın “yakında yeni bir müjde verebiliriz” sözleriyle gözler şimdi bölgedeki arama çalışmalarından gelecek yeni habere çevrildi.

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Yorumlar

İlkgun salih

Fon kirizini örtmek için yine gaz çıkaracaklar .

Ne gabarmis ya..Her hafta haber oluyor..

Çıkar çıkar bitmiyor petrol..
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