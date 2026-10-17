Yakında tüm Türkiye’ye duyurulacak! Bakan Bayraktar Gabar müjdesini verdi

USYA-ABD DİZEL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ Rusya'nın Türkiye açısından önemli petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, Moskova ile Washington arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Türkiye açısından da önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, “Rusya ile Amerika'nın dizel anlaşması, dizel tedariki konusunda anlaşmaları da önem arz ediyor. Çünkü Türkiye Rusya'dan önemli bir dizel tedarikçisi. Bunun için de bu alanın açılması bizim arz güvenliğimiz açısından önemli” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz işbirliğinin 40'ıncı yılına ulaştığını hatırlatan Bayraktar, Rusya'nın bugüne kadar Türkiye'ye 600 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz sağladığını aktardı. AKKUYU'DA TARİHİ EŞİK Türkiye'nin nükleer enerji hamlesine ilişkin de önemli bilgiler veren Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün elektrik üretimine başlamasına artık çok az kaldığını bildirdi. Dört reaktörün aynı anda inşa edildiği Akkuyu'nun dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, “İlk reaktörde artık elektrik üretimine çok yaklaştık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedefimiz bu reaktörü devreye almak” dedi. Bayraktar ayrıca Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer enerji santrallerinin de Rus yetkililerle görüşüldüğünü açıkladı. “YENİ NORMAL SÜREKLİ KRİZLERİN YAŞANDIĞI BİR DÜNYA” Küresel enerji piyasalarının savaşlar, saldırılar, ticaret gerilimleri ve tedarik zincirlerindeki kırılmalardan giderek daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Bayraktar, Suudi Arabistan'daki Dünya Petrol Kongresi sırasında yaşanan saldırıları örnek gösterdi. Enerji altyapılarının yanı sıra uluslararası enerji toplantılarının dahi hedef haline geldiğini belirten Bayraktar, dünyanın artık krizlerin ve şokların birbirini takip ettiği yeni bir döneme girdiğini söyledi. Türkiye'nin bütün bu risklere karşı uzun vadeli enerji politikalarını sürdüreceğini belirten Bayraktar'ın açıklamalarında ise en fazla dikkat çeken mesaj Gabar oldu. Bakan Bayraktar'ın “yakında yeni bir müjde verebiliriz” sözleriyle gözler şimdi bölgedeki arama çalışmalarından gelecek yeni habere çevrildi.