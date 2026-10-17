Sol zihniyet ile geri gidiyor! İşte rakamlarla Halk Ekmek’te acı tablo

Ekmek fiyatlarındaki değişime dikkat çeken Eroğlu, 2019 yılında 75 kuruş olan normal Halk Ekmek fiyatının 2026 yılında 12,50 TL’ye yükseldiğini belirtti. Halk Ekmek’in temel görevlerinden birinin piyasada fiyat dengesini sağlamak olduğunu vurgulayan Eroğlu, 2019 yılında fırın ekmeğine göre yüzde 50 daha ucuz olan Halk Ekmek’in, 2026 yılında bu fiyat avantajının yaklaşık yüzde 28’e gerilediğini söyledi. Gaziantep, Kayseri ve Konya büyükşehir belediyelerinin ekmek fiyatlarını da örnek gösteren Eroğlu, belediye ekmeği ile fırın ekmeği arasındaki fiyat farkının Gaziantep’te yüzde 43, Kayseri’de yüzde 46, Konya’da ise yüzde 37,5 olduğunu belirtti. Bu karşılaştırmaların Halk Ekmek’in piyasadaki fiyat dengeleme rolünü yeterince yerine getiremediğini gösterdiğini savunan Eroğlu, kurumun sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.