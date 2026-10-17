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İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

1992 yılında kurulan ve bir dönem 30'dan fazla Airbus uçağıyla dikkat çeken Onur Air'in pandeminin ardından yaşadığı çöküş süreci ve iflasının kesinleşmesiyle birlikte uçaklarının akıbeti gözler önüne serildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakımsız ve sahipsiz şekilde bekleyen Onur Air renkli Airbus A320'nin motorlarının söküldüğü, kokpit camlarının hasar gördüğü ve vergi borçları nedeniyle haczedildiği tespit edildi.

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Foto - İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

Onur Air 1992'de İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli olarak kuruldu ve 2000'li yıllarda iç hatlarda büyüdü. Filosu Airbus A320, A321 ve A330 tiplerinden oluşuyordu ve 2017'de 28 yolcu uçağı olduğu açıklandı.

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Foto - İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

Şirketin uçuşları Mart 2020'de Covid-19 nedeniyle askıya alındı ve pandemi sonrasında yeniden uçuşa geçemedi.

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Foto - İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

2021'de bazı uçaklarına icra yoluyla el konuldu ve uçaklar seferden men edildi. Aynı yıl çalışanların alacakları ve maaş sorunları da gündeme geldi. Haberde şirketin iflasının 2025'te kesinleştiği belirtiliyor.

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Foto - İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

TC-ODB tescilli 1996 model Airbus A320-232, 2025'te vergi borcu nedeniyle haczedildi. İki ihalede alıcı çıkmayınca uçak pazarlıkla satışa sunuldu. Uçağın motorları, APU güç ünitesi ve bazı bağlantı parçaları eksik durumda.

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Foto - İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor

Atatürk Havalimanı'nda başka şirketlere ait atıl uçaklar da bulunuyor. Bu uçakların bir kısmı hacizli, bir kısmı sahipsiz, bir kısmı ise uçuş ömrünü tamamlamış durumda. Hurdaya çıkan gövdelerin havalimanından kaldırılması isteniyor.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Yazık, çok yazık...... Mevcut hemen satılmalıydı ve şimdi çöp oldu..... HANGİ AKLA HİZMET BU??????...

AHSEN

Acaba uçaklar HIRSIZLAR a mi ait. Milleti SÖVÜŞLEYİP mahkemede şov yapanların mi... Hemen insan hakları mahkemesi ne gitsinler.????????
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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