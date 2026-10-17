İflası kesinleşen dev havayolu şirketinin içler acısı hali görüntülendi! Milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda çürüyor
1992 yılında kurulan ve bir dönem 30'dan fazla Airbus uçağıyla dikkat çeken Onur Air'in pandeminin ardından yaşadığı çöküş süreci ve iflasının kesinleşmesiyle birlikte uçaklarının akıbeti gözler önüne serildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakımsız ve sahipsiz şekilde bekleyen Onur Air renkli Airbus A320'nin motorlarının söküldüğü, kokpit camlarının hasar gördüğü ve vergi borçları nedeniyle haczedildiği tespit edildi.