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Çankırı'da faciadan dönüldü

2022-10-19 19:55:00
Çankırı'da faciadan dönüldü

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde arıza yapan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsüz şekilde 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.

#1
Foto - Çankırı'da faciadan dönüldü

Karaören Mahallesi Orta-Çubuk kara yolunda S.M. yönetimindeki 06 CSU 833 plakalı akaryakıt tankeri arıza yaptı.

#2
Foto - Çankırı'da faciadan dönüldü

Yol kenarında arızası giderilmeye çalışılan tanker, fren arızası sonucu sürücüsüz yaklaşık 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.

#3
Foto - Çankırı'da faciadan dönüldü

Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran tankerin etrafında itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

#4
Foto - Çankırı'da faciadan dönüldü

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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