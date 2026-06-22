Türkiye'ye savaş açan ülke şokta: 'Büyük bir yok oluşa doğru gidiyoruz' diyerek duyurdular

2025 verilerine göre, Yunanistan'da sadece 65.594 doğum gerçekleşirken 121.566 ölüm yaşandı. Yani net 55.972 kişilik bir kayıp var. Bu, tam olarak Katerini şehrinin nüfusunun bir yıl içinde yerle bir olması demek. Ya da her üç yılda bir Patra gibi bir şehrin haritadan silinmesi...