Türkiye'ye savaş açan ülke şokta: 'Büyük bir yok oluşa doğru gidiyoruz' diyerek duyurdular
Türkiye'ye karşı çılgılar gibi silahlanan Yunanistan arka planda büyük bir krizle boğuşuyor. Ülke basını son dönemde patlak veren bu sorunu gündeme taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı çılgılar gibi silahlanan Yunanistan arka planda büyük bir krizle boğuşuyor. Ülke basını son dönemde patlak veren bu sorunu gündeme taşıdı.
X'ten Hermes'in haberine göre, SLPress "Yunanistan'da 2025 yılında bir şehir kadar nüfus tamamıyla yok oldu!" başlıklı bir analiz yayımladı. İşre o analizden öne çıkan detaylar...
Yunanistan kendi kendine yok oluşa doğru gidiyor, yetkililer halen başka işlerle uğraşıyor. Her yıl bir şehir siliniyor ve kimse sesini yeterince yükseltmiyor.
2025 verilerine göre, Yunanistan'da sadece 65.594 doğum gerçekleşirken 121.566 ölüm yaşandı. Yani net 55.972 kişilik bir kayıp var. Bu, tam olarak Katerini şehrinin nüfusunun bir yıl içinde yerle bir olması demek. Ya da her üç yılda bir Patra gibi bir şehrin haritadan silinmesi...
2020'de bile 84.767 doğum varken, 2025'te bu rakam ",62 oranında çakılmış durumda. Beş yılda yaşanan dramatik düşüş, artık geri döndürülemez boyutlara ulaşmış.
Makale, hükümetin ve muhalefetin bu "ulusal felaketi" görmezden geldiğini, konuyu bir numaralı gündem yapmadığını sertçe eleştiriyor. Nüfus dengesi ise yoğun göçle tutuluyor, ve bu göçün büyük kısmı Müslüman ülkelerden geliyor.
Yazar, 2070'te Yunanistan'ın 7,5 milyon nüfusa düşebileceğini, ya da Müslüman nüfus oranının ciddi şekilde artarak ülkenin demografik ve kültürel yapısını kökten değiştirebileceğini vurguluyor.
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