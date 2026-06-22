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Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

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Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS ile ilgili önemli gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci güç ünitesinde yıllardır süren inşaat süreci resmen sona erdi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, sahada yaptığı incelemede soğuk hidrostatik testlerin başladığını açıkladı ve işletmeye alma sürecinin son aşamasına girildiğini vurguladı. Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji haritasını değiştirecek bu kritik adımı, nükleer enerji alanında yeni bir dönemin kapısını araladı.

#2
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, santralin 1'inci ünitesinde tüm inşaat çalışmaları tamamlanırken, ünitenin reaktör tesisinde işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testlere hazırlıklar aktif olarak sürdürülüyor.

#3
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Temsili yakıtın yüklenmesinin ardından koruyucu boru bloğu ile reaktör üst bloğunun montajını bitiren uzmanlar, reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlere hazırlık sürecindeki en kritik aşamalardan birini başarıyla tamamlamış oldu.

#4
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in başkanlığındaki heyet Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti. Likhachev, ziyaret kapsamında 1'inci güç ünitesinde yürütülen işletmeye alma çalışmalarını inceledi. Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinin reaktör binası merkez salonunu da ziyaret eden Likhachev'e reaktöre temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin ve reaktör montajının başarıyla tamamlandığına ilişkin raporlar sunuldu.

#5
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

#6
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

"İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Bugün gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak. Gerçekleştirilen tüm çalışmaların sonuçlarına göre kapsamlı bir değerlendirme yapılacak ve son aşamaya ilişkin gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu süreç, 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor.

#7
Foto - Rusya Türkiye ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdu: Gece saatlerinde başladı

Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. 1'inci güç ünitesinde görev yapacak personel sayısı 1930 kişidir. Bu uzmanların yüzde 40'tan fazlasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz. Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş, şu anda Rusya'daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar."

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