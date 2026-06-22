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İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

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AA Giriş Tarihi:

İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

Terör devleti İsrail'in bebek katili ordusu, Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde evlerine dönmek isteyen halka ses bombası attı. Olayda herhangi bir yaralı olmadığı bildirildi.

#1
Foto - İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından evlerine dönmek isteyen Lübnanlılar İsrail'in saldırısıyla karşılaştı.

#2
Foto - İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

İsrail ordusuna ait İHA'lar, Kefr Tibnit beldesinde İsrail güçlerine yaklaşık 300 metre mesafede konuşlanan Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin yakınlarına 5 ses bombası attı.

#3
Foto - İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

Bölgeye girmeye çalışan ve yerinden edilen Kefr Tibnit sakinlerine yönelik yapıldığı belirtilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Lübnan ordusunun, İsrail güçlerinin saldırıları sebebiyle Kefr Tibnit sakinlerinin bölgeye geçişine izin vermediği kaydedildi.

#4
Foto - İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES - İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

#5
Foto - İsrail kendine yakışan kalleşliği yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 175 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 164 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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