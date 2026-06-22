Bodrum'da sıcak saatler! Sahil Güvenlik harekete geçti
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; Bodrum'da arızalanan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; Bodrum'da arızalanan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Teknedeki göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 düzensiz göçmen de yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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