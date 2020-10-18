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Hayat-Aktüel
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Çanakkale Boğazı'nda

2020-10-18 11:34:58
Çanakkale Boğazı'nda "Kanuni" heyecanı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

#1
Foto - İstanbul'a yaklaşık 22 saat sonra ulaşması beklenen gemi, seyrine devam ederek Karadeniz'de Fatih ile sondaj çalışmasına katılacak.

İstanbul'a yaklaşık 22 saat sonra ulaşması beklenen gemi, seyrine devam ederek Karadeniz'de Fatih ile sondaj çalışmasına katılacak.

#2
Foto - Boğazın Ege Denizi yönünden girişinde Bozcaada açıklarında demirleyen 60 bin 316 groston ağırlığındaki gemi, sörvey işlemlerinin ardından Marmara Denizi'ne doğru yeniden yol aldı.

Boğazın Ege Denizi yönünden girişinde Bozcaada açıklarında demirleyen 60 bin 316 groston ağırlığındaki gemi, sörvey işlemlerinin ardından Marmara Denizi'ne doğru yeniden yol aldı.

#3
Foto - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik ediyor.

#4
Foto - Römorkörler geçiş sırasında su sıkıp korna çalarak, vatandaşlar da sahilde Türk bayrakları ile gemiyi selamladı.

Römorkörler geçiş sırasında su sıkıp korna çalarak, vatandaşlar da sahilde Türk bayrakları ile gemiyi selamladı.

#5
Foto - Bu sırada boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Bu sırada boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

#6
Foto - Kanuni'nin Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra yaklaşık 22 saatte İstanbul'a ulaşacağı öngörülüyor.

Kanuni'nin Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra yaklaşık 22 saatte İstanbul'a ulaşacağı öngörülüyor.

#7
Foto - Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak.

Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak.

#8
Foto - İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

#9
Foto - Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

#10
Foto - TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

#11
Foto - Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

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