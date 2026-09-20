Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

Gümüş, sanılanın aksine yalnızca yatırım amacıyla kullanılan bir metal değil. Elektronikten sanayiye, teknolojiden enerji sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan gümüşe olan ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Kullanım alanlarının genişlemesi, bu metale yönelik ilgiyi de artırıyor.