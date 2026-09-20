Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?
Sanayiden teknolojiye kadar pek çok stratejik alanda altın kadar talep gören gümüşün küresel rezerv sıralaması, 2026 verileriyle birlikte yeniden masaya yatırıldı. Dünyanın en büyük gümüş rezervlerine sahip 30 ülkenin tek tek açıklandığı bu prestijli listede Türkiye, elinde bulundurduğu binlerce tonluk devasa rezervle üst sıralarda yer almayı başardı. Ülkenin maden potansiyelini gözler önüne seren bu çarpıcı sonuç, uluslararası piyasalarda geniş yankı uyandırdı.