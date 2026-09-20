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Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

Sanayiden teknolojiye kadar pek çok stratejik alanda altın kadar talep gören gümüşün küresel rezerv sıralaması, 2026 verileriyle birlikte yeniden masaya yatırıldı. Dünyanın en büyük gümüş rezervlerine sahip 30 ülkenin tek tek açıklandığı bu prestijli listede Türkiye, elinde bulundurduğu binlerce tonluk devasa rezervle üst sıralarda yer almayı başardı. Ülkenin maden potansiyelini gözler önüne seren bu çarpıcı sonuç, uluslararası piyasalarda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

Gümüş, sanılanın aksine yalnızca yatırım amacıyla kullanılan bir metal değil. Elektronikten sanayiye, teknolojiden enerji sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan gümüşe olan ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Kullanım alanlarının genişlemesi, bu metale yönelik ilgiyi de artırıyor.

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Foto - Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

Son açıklanan "Dünyanın en büyük gümüş rezervlerine sahip ülkeler" listesinde yer alan veriler dikkat çekerken, Türkiye'nin listedeki konumu da merak konusu oldu. Peki Türkiye, dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en büyük gümüş rezervlerine sahip ülkeleri:

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Foto - Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

30. Papua Yeni Gine (740 ton) 29. Filipinler (760 ton) 28. Vietnam (790 ton) 27. Kuzey Kore (820 ton) 26. İran (850 ton) 25. Moğolistan (880 ton) 24. Bulgaristan (920 ton)

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Foto - Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

23. Portekiz (980 ton) 22. Yunanistan (1.050 ton) 21. İspanya (1.150 ton) 20. Brezilya (1.200 ton) 19. Özbekistan (1.400 ton) 18. Güney Afrika (1.800 ton)

#5
Foto - Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

17. Endonezya (2.100 ton) 16. İsveç (2.500 ton) 15. Fas (2.900 ton) 14. TÜRKİYE (4.100 TON) 13. Kanada (4.800 ton) 12. Kazakistan (5.100 ton) 11. Arjantin (6.500 ton) 10. Hindistan (8.200 ton)

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Foto - Yer altındaki gizli servet deşifre oldu! Türkiye dünyanın en büyük gümüş rezervlerinde kaçıncı sırada?

9. Bolivya (22.000 ton) 8. ABD (23.000 ton) 7. Şili (26.000 ton) 6. Meksika (37.000 ton) 5. Polonya (61.000 ton) 4. Çin (70.000 ton) 3. Rusya (92.000 ton) 2. Avustralya (94.000 ton) 1. Peru (140.000 ton)

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