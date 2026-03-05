  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parasını ödedi, davası düştü: Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan yargılandığı dava düştü Yürekleri ağza getiren çalışma! “Örümcek adamlar” iş başında THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı Savaş sürerken herkes merak ediyordu! Emekli kurmay albay Türkiye'deki S-400'lerin akıbetini açıkladı Galatasaray'ın gözdesiydi: Napoli ve United devrede! Bir bu eksikti O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak! Subayları göreve çağırdılar: İran'a karşı devasa istihbarat ağı Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız! Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

Cilt bakımında en klasik yöntemlerden biri de vazelin ve zeytinyağı işbirliğidir.

#1
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

Cilde muhteşem faydaları olan bu karışımın etkilerini yazdık. İşte vazelinle gelen güzellik sırları… Vazeline bir damla zeytinyağı eklediğinizde, faydalarını bir kat daha artırabilirsiniz! Peki, bu karışım cildinize nasıl faydalar sağlar? İşte 1 damla zeytinyağı eklediğinizde vazelinin sunduğu şahane faydalar...

#2
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

1. Ciltte Derin Nemlendirici Etki Yapar Zeytinyağı, E vitamini ve yağ asitleri bakımından zengindir. Vazelinle birleştiğinde, bu karışım cildinize derinlemesine nem sağlar. Özellikle kuru ciltler için mükemmel bir nem kaynağı olur. Zeytinyağının doğal besleyici özellikleri, cildinizin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar.

#3
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

2. Kırışıklıkları Azaltır ve Cildi Canlandırır Zeytinyağı, antioksidan özelliklere sahiptir ve cildi besler. Vazelinle birleşince, bu karışım cildinize derinlemesine etki ederek kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Yüz hatlarınızda ve göz çevresinde daha genç ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

#4
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

3. Cilt Tahrişlerini Rahatlatır Ciltteki kuruluk, çatlama ve tahrişler için vazelin oldukça faydalıdır. Zeytinyağı ise cildi sakinleştirir ve yatıştırır. Bu karışım, hassas bölgelerde, özellikle cilt çatlakları ve kurumuş topuklar gibi sorunlarda rahatlatıcı bir etki sağlar.

#5
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

4. Saç Bakımında Harika Sonuçlar Elde Edersiniz Zeytinyağının saçlara olan faydaları da oldukça meşhurdur. Vazelinle zeytinyağı karışımını saç uçlarına uyguladığınızda, saçın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda, bu karışım saçın daha güçlü ve kırılmalara karşı dirençli olmasına yardımcı olur.

#6
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

5. Cilt Lekelerinin Azalmasına Yardımcı Olur Zeytinyağının cilt tonunu eşitleme ve lekeleri hafifletme etkisi vardır. Vazelinle birlikte kullanıldığında, karışım ciltteki lekeleri yavaşça azaltarak daha eşit bir ton elde edilmesine yardımcı olabilir. Özellikle güneş lekeleri ve yaşlanma izleri için faydalı olabilir.

#7
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

VAZELİN VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI NASIL UYGULANIR? Bir miktar vazelin alın. İçine 1 damla zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı cilt, dudak, topuklar, saç uçları gibi ihtiyaç duyduğunuz bölgelere uygulayın.

#8
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Zeytinyağının fazla kullanımı, yağlı ciltlerde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Cilt tipinize göre miktarını ayarlayın.

#9
Foto - Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız!

Karışımdaki fazla miktarı ciltte bırakmayın, özellikle yağlı ciltlerde sivilce oluşumuna sebep olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu...
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al-Awadhi’nin ülkeye düşen İran füzeleriyle ilgili vakalara ilişkin açıklaması, İran füzelerinin yüksek hassa..
Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar
Dünya

Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar

Hollanda hükümeti, İran kaynaklı saldırı risklerinin arttığı bir dönemde hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen’i Doğu Akdeniz’e ..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'
Dünya

'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan aske..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23