Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Sosyal medya kullanıcıları, “İddialarda ismi geçenler, yalansa çıkıp bir açıklama yapmalı, kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmelidir. Yok iddialar gerçekse o halde yapması gereken şey bir an önce istifasını sunmak olmalıdır. İktidardaki partinin bir mensubunun böyle bir olay ile anılması hem partiye hem camiaya zarar vermektedir” yorumunda bulundu.