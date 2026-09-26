  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye... Bu hareket çok konuşulur: Galatasaray'ın eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'dan cevap geldi sonunda... Mısırlı yıldızın oturduğu taş değere bindi: ‘Salah Yaylası’ bir gecede yok oldu Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da... İstanbul'a komşu ilde doğalgaz heyecanı: Ön çalışmada rezerve ulaşıldı, işi resmiyete dökmek için yerin altına iniliyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanırken, sosyal medyada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya ile ilgili şok iddialar yer aldı.

1
#1
Foto - Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Yapılan paylaşımlarda, Sayan ve eşinin fona toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

#2
Foto - Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Fonlar aracılığı ile yatırımcının milyonlarca lira zarara uğratıldığı için soruşturma açılan krizde Sayan ve eşinin bu vahim iddialarla anılması kamuoyunda tepki çekti.

#3
Foto - Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Sosyal medya kullanıcıları, “İddialarda ismi geçenler, yalansa çıkıp bir açıklama yapmalı, kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmelidir. Yok iddialar gerçekse o halde yapması gereken şey bir an önce istifasını sunmak olmalıdır. İktidardaki partinin bir mensubunun böyle bir olay ile anılması hem partiye hem camiaya zarar vermektedir” yorumunda bulundu.

#4
Foto - Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et

Savcılığın son 3 aydaki fon çıkışlarını yakın takibe aldığını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, “İsmi geçenler, olay ile bir ilgisi ya da bilgisi varsa, hukuki birimlere yardımcı olmalı” çağrısında bulundular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Gündem

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Suudi Arabistan’ın “acil toplantı” çağrısının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında beklenen kritik buluşma gerçekleşti. Genelku..
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newswe..
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Gündem

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasınd..
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! "İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü"
Gündem

8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü”

Beşiktaş’ta 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde çalışmaları..
Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!
Gündem

Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen IRENA Elektrifikasyon Günü-Bakanlar Topla..
Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!
Gündem

Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!

Türk temsilci, BM'de yaptığı konuşmada “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor. Filistin halkıyla ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23