Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et
Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanırken, sosyal medyada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya ile ilgili şok iddialar yer aldı.
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Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanırken, sosyal medyada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya ile ilgili şok iddialar yer aldı.
Yapılan paylaşımlarda, Sayan ve eşinin fona toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.
Fonlar aracılığı ile yatırımcının milyonlarca lira zarara uğratıldığı için soruşturma açılan krizde Sayan ve eşinin bu vahim iddialarla anılması kamuoyunda tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, “İddialarda ismi geçenler, yalansa çıkıp bir açıklama yapmalı, kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmelidir. Yok iddialar gerçekse o halde yapması gereken şey bir an önce istifasını sunmak olmalıdır. İktidardaki partinin bir mensubunun böyle bir olay ile anılması hem partiye hem camiaya zarar vermektedir” yorumunda bulundu.
Savcılığın son 3 aydaki fon çıkışlarını yakın takibe aldığını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, “İsmi geçenler, olay ile bir ilgisi ya da bilgisi varsa, hukuki birimlere yardımcı olmalı” çağrısında bulundular.
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