Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi
Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen PİRANA insansız deniz aracı Mavi Vatan'daki kritik hedefi yerle bir etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen PİRANA insansız deniz aracı Mavi Vatan'daki kritik hedefi yerle bir etti.
Bakanlığın bağlı kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA), sahadaki yeteneklerini sergiledi.
Tatbikat kapsamında ilk kez görev alan PİRANA Kamikaze İDA, belirlenen su üstü hedefine gerçekleştirdiği hassas vuruşla hedefi paramparça etti. MSB tarafından yapılan resmi açıklamada, binlerce yıllık askeri gelenek ve birikimin yerli teknolojilerle güçlendirilmeye devam ettiği vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PİRANA paramparça etti! Binlerce yıllık askerî gücümüzü, yerli ve millî teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı’nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti.
Yerli ve millî teknolojilerimizle yeni kabiliyetler geliştirmeye, geliştirdiğimiz her kabiliyetle muharebe sahasına yön vermeye devam edeceğiz."
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