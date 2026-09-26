Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PİRANA paramparça etti! Binlerce yıllık askerî gücümüzü, yerli ve millî teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı’nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti.