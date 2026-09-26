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Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

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Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen PİRANA insansız deniz aracı Mavi Vatan'daki kritik hedefi yerle bir etti.

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Foto - Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

Bakanlığın bağlı kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA), sahadaki yeteneklerini sergiledi.

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Foto - Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

Tatbikat kapsamında ilk kez görev alan PİRANA Kamikaze İDA, belirlenen su üstü hedefine gerçekleştirdiği hassas vuruşla hedefi paramparça etti. MSB tarafından yapılan resmi açıklamada, binlerce yıllık askeri gelenek ve birikimin yerli teknolojilerle güçlendirilmeye devam ettiği vurgulandı.

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Foto - Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PİRANA paramparça etti! Binlerce yıllık askerî gücümüzü, yerli ve millî teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı’nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti.

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Foto - Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

Yerli ve millî teknolojilerimizle yeni kabiliyetler geliştirmeye, geliştirdiğimiz her kabiliyetle muharebe sahasına yön vermeye devam edeceğiz."

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Foto - Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

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Foto - Sıcak gelişme: Türk silahı PİRANA denizi cehenneme çevirdi

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