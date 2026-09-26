Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Katsaros yaptığı açıklamada, "Tatbikatlarda uygulanan planları görüyoruz. Bunlar, adaların ele geçirilmesini öngören planlar. Denizkurdu tatbikatı ve diğer açıklamalar ortada. Sadece Erdoğan değil, Savunma Bakanı ve diğer bakanlar da adaların Türkiye'ye yakın olduğunu söylemeye devam ediyor.