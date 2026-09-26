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Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

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Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Yunan Emekli Hava Korgeneral Panagiotis Katsaros, Türkiye'nin Denizkurdu tatbikatları ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Yunan Emekli Hava Korgeneral Panagiotis Katsaros, Türkiye'nin Denizkurdu Tatbikatlarında adaların "ele geçirilmesine yönelik planlar" uyguladığını öne sürdü.

#2
Foto - Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Katsaros, Türkiye'nin Mavi Vatan duruşunu ve adalar üzerindeki meşru haklarını "barbarlık" olarak niteleme küstahlığında bulundu.

#3
Foto - Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Katsaros yaptığı açıklamada, "Tatbikatlarda uygulanan planları görüyoruz. Bunlar, adaların ele geçirilmesini öngören planlar. Denizkurdu tatbikatı ve diğer açıklamalar ortada. Sadece Erdoğan değil, Savunma Bakanı ve diğer bakanlar da adaların Türkiye'ye yakın olduğunu söylemeye devam ediyor.

#4
Foto - Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Yakın olduğunu söyleyerek bunları almaları gerektiğini savunuyorlar. İnanılmaz düzeyde bir barbarlıktan bahsediyoruz. Türk hükümeti Mavi Vatan konusunu bir ders olarak getirdi, müfredata koydu. Bu, gelecek nesillere aktarılan bir şey.

#5
Foto - Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler

Türkiye fırsat bulduğunda geçmişte ne yaptıysa yine onu yapacaktır. Türkiye gelecek için bazı inşaalar yapıyor. Unutmamalıyız, yaptıklarına bakmalıyız. Ankara doğru zamanı bekliyor" dedi.

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