Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler
Yunan Emekli Hava Korgeneral Panagiotis Katsaros, Türkiye'nin Denizkurdu tatbikatları ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunan Emekli Hava Korgeneral Panagiotis Katsaros, Türkiye'nin Denizkurdu tatbikatları ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.
Yunan Emekli Hava Korgeneral Panagiotis Katsaros, Türkiye'nin Denizkurdu Tatbikatlarında adaların "ele geçirilmesine yönelik planlar" uyguladığını öne sürdü.
Katsaros, Türkiye'nin Mavi Vatan duruşunu ve adalar üzerindeki meşru haklarını "barbarlık" olarak niteleme küstahlığında bulundu.
Katsaros yaptığı açıklamada, "Tatbikatlarda uygulanan planları görüyoruz. Bunlar, adaların ele geçirilmesini öngören planlar. Denizkurdu tatbikatı ve diğer açıklamalar ortada. Sadece Erdoğan değil, Savunma Bakanı ve diğer bakanlar da adaların Türkiye'ye yakın olduğunu söylemeye devam ediyor.
Yakın olduğunu söyleyerek bunları almaları gerektiğini savunuyorlar. İnanılmaz düzeyde bir barbarlıktan bahsediyoruz. Türk hükümeti Mavi Vatan konusunu bir ders olarak getirdi, müfredata koydu. Bu, gelecek nesillere aktarılan bir şey.
Türkiye fırsat bulduğunda geçmişte ne yaptıysa yine onu yapacaktır. Türkiye gelecek için bazı inşaalar yapıyor. Unutmamalıyız, yaptıklarına bakmalıyız. Ankara doğru zamanı bekliyor" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23