Bu caminin tarihi 1400 yıllık

Heniyye, Haçlı Seferleri sırasında caminin 1149'da kiliseye çevrildiğini ve kiliseden kalan bir şapelin halen ayakta olduğunu dile getirdi. Rehber Heniyye, caminin geçirdiği evrelere ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Memlükler döneminde bina tekrar camiye dönüştürülmüş. Sultan Zahir Baybars (I. Baybars) döneminde camiye 2 bini aşkın kitap içeren bir kütüphane eklenmiş ve caminin dışına Baybars'ın adını taşıyan mermer bir levha konulmuş. Bugün bu Memlüklü kütüphanesinden elimizde kalan tek şey bu mermer levhadır. Osmanlı döneminde ise cami genişletilmiş, kuzey yönüne eyvanlar ile bir minber ve mihrap eklenmiş. Osmanlılar, İslam mirasını en çok koruyanlar olmuş."