Bu bilgileri Facebook'ta tutmayın!

Cambridge Analytica skandalı sonrasında kullanıcılar Facebook'ta paylaştıkları bilgiler konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini anladı. İşte Facebook'tan silmeniz gereken 10 bilgi...
1. Arkadaşlar: Facebook hesabınızda ekli olsa bile iletişim kurmadığınız arkadaşlarınızı silmeniz güvenlik risklerini azaltmak adına önemli bir adım. Bununla ilgili uzmanlar aralıklarla Facebook listenizdeki arkadaşları elemeden geçirin ve ilgisiz olduklarınızı silin diyor.
2. Doğum günü: Sosyal mühendislik adı verilen, kötü niyetli insanların sıkça kullandığı bilgi çalma yöntemlerinin başında Facebook'a doğum günü bilgilerini giren kişileri hedef almak yatıyor. Doğum günü bilgisiyle tek başına bir şey yapmak pek mümkün olmasa bile üzerine hakkınızda başka bilgiler ekleyebilen kişiler birçok şey yapabilir.
3. Telefon numaranız: Doğum günü gibi telefon numarası da veri hırsızları için önemli bir bilgi. Bankacılık işlemlerinde kullanılan bu bilginin kötü niyetli birilerinin eline geçmesi uzun vadede tahmin etmeyeceğiniz sonuçlar doğurabilir.
4. Çocuğunuzun fotoğrafları: Çocuk fotoğrafı paylaşmak beraberinde birçok sorunu da getiriyor. Facebook gibi bir ortamda çocukların her anını paylaşmak, sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişiler dışında alakasız ve kötü niyetli kullanıcılar tarafından da görüntülenebilir.
5. Evinizin konumu: Birçok kullanıcının yaptığı bu yanlış hem hırsılık şebekeleri hem de veri hırsızları için çok önemli bir yere sahip. Burada belirtilen konumlar yüzünden birçok hırsızlık vakası resmi kayıtlara geçmiş durumda.
6. Çocuğunuzun gittiği okul: Sosyal mühendislerin ilgi odaklarından birisi de çocukların okulları.
7. Ne zaman - nereye tatile gittiniz?: Evinizin konumu gibi bu da hırsızlık şebekeleri ve veri çeteleri için önemli bir bilgi. Evde olmadığınızı belirterek hırsızlara açık davet vermek istemezsiniz.
8. Kredi kartı bilgiler: Bu konuda pek çok kullanıcı dikkat etse de gözden kaçırmamak gerek. Açık bir paylaşımda vermeseniz bile, arkadaş listenizde olan bir kullanıcının hesabını hackleyerek sizden bu bilgilerinizi isteyebilirler.
9. Uçak bileti ya da pasaportunuz: Tek başına bu bilgiler önemli gibi durmasa bile, bu paylaşımlarla kötü niyetli kullanıcı ya da kişilere fırsat vermiş olursunuz.
10. Konum bilginiz: Gerçek zamanlı yapılan konum paylaşımları ya da canlı yayınlar sizin nerede olduğunuzu ortaya çıkarır.